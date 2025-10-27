Chìm tàu hàng chở gần 6.000 tấn xi măng ngoài khơi TP.Huế

Chiều tối 27.10, Bộ Chỉ huy quân sự TP.Huế cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành trục vớt một tàu hàng bị chìm ngoài khơi Chân Mây - Lăng Cô.



Theo thông tin ban đầu, tàu hàng Thái Hà 8888 chở theo 5.900 tấn xi măng từ cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến cảng Vân Phong (Khánh Hòa), khi đi qua địa phận ngoài khơi Chân Mây - Lăng Cô thì biển động, thời tiết xấu nên gặp nạn rồi chìm tàu vào sáng nay (27.10).

Mưa lớn tại TP.Huế khiến vùng biển động mạnh ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Vị trí chìm tàu được xác định cách Hòn Sơn Chà khoảng 2 km. Trên tàu chở 5.900 tấn xi măng và 15.000 lít dầu DO.

Thời điểm chìm tàu, trên tàu hàng có thuyền trưởng và 8 thuyền viên. Toàn bộ thuyền viên đã mặc áo phao, rời tàu bằng 2 xuồng cứu sinh và được tàu Long Sơn 38 hỗ trợ đưa vào bờ tại TP.Đà Nẵng an toàn.

Các lực lượng chức năng TP.Huế đang phối hợp Bộ đội biên phòng và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Đà Nẵng) xác định vị trí tàu chìm, đánh giá hiện trường và triển khai các phương án trục vớt, phòng ngừa sự cố tràn dầu ảnh hưởng môi trường biển.

