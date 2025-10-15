Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Mỹ tấn công 'thuyền chở ma túy' thứ 5 ngoài khơi Venezuela

Vi Trân
Vi Trân
15/10/2025 06:42 GMT+7

Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ đã tiến hành một cuộc không kích vào một chiếc thuyền 'chở ma túy' ngoài khơi bờ biển Venezuela ngày 14.10, giết '6 nghi phạm buôn bán ma túy'.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social sáng 15.10, Tổng thống Trump cho biết đã chỉ thị Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth ra lệnh tiến hành đợt không kích nhắm vào một thuyền liên kết với một tổ chức khủng bố được chỉ định, nhưng ông không nói rõ tên tổ chức này. Chiếc thuyền bị cho là đang buôn ma túy tại khu vực thuộc quản lý của Bộ chỉ huy miền nam (USSOUTHCOM), ngoài khơi Venezuela.

Mỹ tấn công 'thuyền chở ma túy' thứ 5 ngoài khơi Venezuela- Ảnh 1.

Chiếc thuyền nổ tung trong đợt không kích mới nhất của Mỹ

ẢNH: REUTERS

"Tình báo xác nhận chiếc thuyền đang buôn bán ma túy, có liên quan các mạng lưới khủng bố ma túy bất hợp pháp", ông Trump viết. Cuộc tấn công diễn ra tại vùng biển quốc tế, làm 6 người trên tàu (đều là nam giới) thiệt mạng.

Nhà lãnh đạo cũng đăng kèm đoạn video dài 33 giây cho thấy một chiếc thuyền đang đứng yên và bị trúng một quả đạn trước khi phát nổ.

Đây là cuộc tấn công mới nhất sau khi Mỹ tăng cường lực lượng quân sự trong khu vực trong những tuần gần đây nhằm chống ma túy. Theo tờ The Washington Post, tính từ tháng 9, Mỹ đã thực hiện ít nhất 5 cuộc tấn công, làm thiệt mạng 27 người. Rất ít bằng chứng được tung ra để chứng minh rằng các thuyền bị tấn công chở ma túy và những người bên trên là tội phạm.

Lầu Năm Góc gần đây thông báo với quốc hội rằng Tổng thống Trump đã xác định Mỹ đang tham gia vào "một cuộc xung đột vũ trang phi quốc tế" với các băng nhóm ma túy.

Giới chuyên gia pháp lý cho rằng những lời giải thích mà chính quyền ông Trump đưa ra cho việc tiêu diệt các nghi phạm buôn bán ma túy trên biển thay vì bắt giữ họ không đáp ứng các yêu cầu theo luật chiến tranh, theo Reuters. 

Thượng viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát trong tháng này đã bác bỏ một dự luật do đảng Dân chủ trình lên với nội dung ngăn chặn quân đội tiếp tục thực hiện các đợt tấn công tương tự.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã nhiều lần cáo buộc Mỹ đang âm mưu lật đổ ông. Vào tháng 8, Washington đã tăng gấp đôi phần thưởng cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ ông Maduro lên 50 triệu USD, cáo buộc ông có liên hệ với các nhóm buôn bán ma túy và tội phạm mà nhà lãnh đạo Venezuela phủ nhận.

Tin liên quan

Mỹ tập kích thêm một tàu nghi chở ma túy gần Venezuela

Mỹ tập kích thêm một tàu nghi chở ma túy gần Venezuela

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết nước này đã tập kích vào một tàu nghi chở ma túy bất hợp pháp ngoài khơi bờ biển Venezuela.

Khám phá thêm chủ đề

ma túy Thuyền chở ma túy Venezuela Mỹ Trump không kích
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận