Mỹ tấn công 'thuyền chở ma túy' thứ 5 ngoài khơi Venezuela

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social sáng 15.10, Tổng thống Trump cho biết đã chỉ thị Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth ra lệnh tiến hành đợt không kích nhắm vào một thuyền liên kết với một tổ chức khủng bố được chỉ định, nhưng ông không nói rõ tên tổ chức này. Chiếc thuyền bị cho là đang buôn ma túy tại khu vực thuộc quản lý của Bộ chỉ huy miền nam (USSOUTHCOM), ngoài khơi Venezuela.

Chiếc thuyền nổ tung trong đợt không kích mới nhất của Mỹ ẢNH: REUTERS

"Tình báo xác nhận chiếc thuyền đang buôn bán ma túy, có liên quan các mạng lưới khủng bố ma túy bất hợp pháp", ông Trump viết. Cuộc tấn công diễn ra tại vùng biển quốc tế, làm 6 người trên tàu (đều là nam giới) thiệt mạng.

Nhà lãnh đạo cũng đăng kèm đoạn video dài 33 giây cho thấy một chiếc thuyền đang đứng yên và bị trúng một quả đạn trước khi phát nổ.

Đây là cuộc tấn công mới nhất sau khi Mỹ tăng cường lực lượng quân sự trong khu vực trong những tuần gần đây nhằm chống ma túy. Theo tờ The Washington Post, tính từ tháng 9, Mỹ đã thực hiện ít nhất 5 cuộc tấn công, làm thiệt mạng 27 người. Rất ít bằng chứng được tung ra để chứng minh rằng các thuyền bị tấn công chở ma túy và những người bên trên là tội phạm.

Lầu Năm Góc gần đây thông báo với quốc hội rằng Tổng thống Trump đã xác định Mỹ đang tham gia vào "một cuộc xung đột vũ trang phi quốc tế" với các băng nhóm ma túy.

Giới chuyên gia pháp lý cho rằng những lời giải thích mà chính quyền ông Trump đưa ra cho việc tiêu diệt các nghi phạm buôn bán ma túy trên biển thay vì bắt giữ họ không đáp ứng các yêu cầu theo luật chiến tranh, theo Reuters.

Thượng viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát trong tháng này đã bác bỏ một dự luật do đảng Dân chủ trình lên với nội dung ngăn chặn quân đội tiếp tục thực hiện các đợt tấn công tương tự.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã nhiều lần cáo buộc Mỹ đang âm mưu lật đổ ông. Vào tháng 8, Washington đã tăng gấp đôi phần thưởng cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ ông Maduro lên 50 triệu USD, cáo buộc ông có liên hệ với các nhóm buôn bán ma túy và tội phạm mà nhà lãnh đạo Venezuela phủ nhận.