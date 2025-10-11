Cụ thể, Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc Phó Thông phát biểu tại phiên họp nói trên rằng Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngay lập tức chấm dứt những hành động liên quan để tránh leo thang thêm tình hình ở vùng Caribbean, theo Hoàn Cầu thời báo.

Ông Phó kêu gọi Mỹ không lấy cớ chống buôn bán ma túy để gây nguy hiểm cho an ninh hàng hải của các quốc gia, cũng như quyền tự do và các quyền mà các nước được hưởng theo luật pháp quốc tế.

Trung Quốc phản đối Mỹ triển khai lực lượng, tấn công tàu gần Venezuela

Ông Phó chỉ ra việc gần đây, dưới danh nghĩa chống buôn bán ma túy, Mỹ đã triển khai lực lượng tại vùng biển Caribbean ngoài khơi Venezuela và tuyên bố đã tấn công tàu bị nghi chở ma túy từ Venezuela, bắn chết thủy thủ, chặn và bắt giữ tàu cá Venezuela, dẫn đến căng thẳng tiếp diễn trong khu vực.

Cũng tại cuộc họp nói trên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vassily Nebenzia khẳng định Venezuela có mọi lý do để tin rằng Mỹ đã sẵn sàng chuyển từ đe dọa sang hành động chống lại nước này, theo Reuters.

Các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong một cuộc bỏ phiếu gần đây Ảnh: Reuters





Đại sứ Venezuela tại Liên Hiệp Quốc Samuel Moncada phát biểu rằng dựa trên việc tăng cường quân sự của Mỹ trong khu vực cũng như "hành động và lời lẽ hiếu chiến" của Washington, Venezuela "đang đối mặt với một tình huống mà việc dự đoán rằng trong tương lai gần, một cuộc tấn công vũ trang sẽ được thực hiện nhắm vào Venezuela là hợp lý".

Trong khi đó, ông John Kelly, đại diện Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, tuyên bố Washington "sẽ không do dự trong hành động bảo vệ quốc gia khỏi những kẻ khủng bố ma túy", theo Reuters.