Nga lên tiếng chuyện Mỹ tăng cường hiện diện quân sự xung quanh Venezuela

Tại Liên Hiệp Quốc ở thành phố New York (Mỹ) vào ngày 27.9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lên tiếng báo động về việc Mỹ tăng cường lực lượng hải quân và hành động quân sự tại vùng biển quốc tế xung quanh Venezuela để chống lại các băng nhóm ma túy, mô tả tình hình là "rất nghiêm trọng", theo Reuters.

Tàu khu trục Mỹ USS Stockdale cập cảng Balboa ở Panama vào ngày 20.9 Ảnh: AFP

Ông Lavrov đặt câu hỏi liệu có hay không một số bên có thể cố gắng sử dụng dự thảo nghị quyết do Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đề xuất để thành lập một lực lượng quốc tế lớn hơn nhằm chống lại các băng nhóm ở Haiti, nhằm biện minh cho một cuộc tấn công vào Venezuela.

Ngoài ra, tại phiên thảo luận chung thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 27.9, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla nói rằng mối đe dọa chiến tranh đang hiện hữu trên vùng biển Caribbean, với việc Mỹ tăng cường lực lượng hải quân và không quân một cách bất thường, theo Tân Hoa xã.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Mỹ đối với cảnh báo của Ngoại trưởng Nga.

Đài NBC News ngày 26.9 dẫn 4 nguồn tin cho hay giới chức quân sự Mỹ cho hay nước này đang vạch phương án tấn công lực lượng buôn ma túy bên trong lãnh thổ Venezuela. Nguồn tin cho biết các cuộc không kích bằng máy bay không người lái có thể diễn ra trong vài tuần tới, nhắm vào thành viên, thủ lĩnh và hang ổ sản xuất của những nhóm buôn ma túy. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đến nay chưa phê duyệt hành động nào.

Lầu Năm Góc không bình luận về thông tin, trong khi Nhà Trắng lặp lại cáo buộc trước đó của ông Trump rằng Venezuela đang để cho các thành viên băng nhóm tội phạm và ma túy đến nước Mỹ. Chính quyền Venezuela chưa bình luận về thông tin từ NBC News. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trước đó đã bác bỏ mọi cáo buộc liên kết với hoạt động ma túy.

Washington gần đây đã điều nhiều tàu chiến chở hàng ngàn lính đến nam Caribbean và máy bay chiến đấu tàng hình F-35 đến Puerto Rico trong một chiến dịch mà họ gọi là chống ma túy, theo AFP. Puerto Rico là vùng lãnh thổ thuộc Mỹ nằm ở phía đông bắc vùng biển Caribbean.