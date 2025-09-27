Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Mỹ chuẩn bị kịch bản tấn công trong lãnh thổ Venezuela?

Vi Trân
Vi Trân
27/09/2025 11:24 GMT+7

Giới chức quân sự Mỹ đang vạch ra các phương án tấn công những kẻ buôn bán ma túy bên trong lãnh thổ Venezuela và các cuộc không kích có thể sẽ bắt đầu trong vài tuần tới, theo NBC News.

Trong lúc Mỹ và Venezuela vẫn đang đối thoại thông qua trung gian, quân đội Mỹ được cho là đang vạch phương án tấn công các đối tượng buôn ma túy bên trong lãnh thổ quốc gia Nam Mỹ, theo NBC News ngày 27.9.

Thông tin được 4 nguồn tin của đài này cung cấp, bao gồm 2 quan chức Mỹ nắm rõ kế hoạch và 2 nguồn tin khác nắm rõ các cuộc thảo luận.

Mỹ chuẩn bị kịch bản tấn công trong lãnh thổ Venezuela? - Ảnh 1.

Máy bay vận tải MV-22 Osprey của Thủy quân lục chiến Mỹ bay trên biển Caribbean hôm 8.9

ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG MỸ

Việc không kích bên trong lãnh thổ Venezuela sẽ là một bước leo thang mới trong chiến dịch quân sự của chính quyền ông Trump nhằm vào các mục tiêu bị cáo buộc buôn ma túy tại khu vực và cũng thể hiện lập trường cứng rắn hơn của Washington đối với Caracas.

Trong những tuần gần đây, quân đội Mỹ đã tấn công ít nhất 3 thuyền từ Venezuela bị cáo buộc chở ma túy có thể đe dọa người Mỹ, theo thông báo của Tổng thống Trump trên mạng xã hội Truth Social. Chính quyền Mỹ chưa cung cấp bằng chứng cho thấy có ma túy trên tất cả những chiếc thuyền đó.

Tuy nhiên, một quan chức Cộng hòa Dominica, cùng với một quan chức từ Đại sứ quán Mỹ tại nước này, gần đây cho biết rằng ma túy đã được tìm thấy trong nước biển sau một cuộc không kích.

Venezuela đề xuất giúp Mỹ truy bắt trùm băng nhóm ma túy

Các cuộc không kích bên trong Venezuela có thể diễn ra trong vài tuần tới nhưng Tổng thống Trump vẫn chưa phê duyệt hành động nào, theo cả 4 nguồn tin. Một số người cho biết sự leo thang quân sự gần đây của Mỹ một phần là do Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã không làm đủ để ngăn chặn nguồn cung ma túy từ lãnh thổ.

Các kế hoạch đang được thảo luận chủ yếu tập trung vào việc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các thành viên và thủ lĩnh của các nhóm buôn bán ma túy, cũng như nhắm mục tiêu vào các cơ sở sản xuất ma túy.

Khi được yêu cầu bình luận, Nhà Trắng đã nhắc lại tuyên bố trước đó của Tổng thống Trump: "Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Venezuela đang để cho các thành viên băng nhóm, những kẻ buôn bán ma túy và ma túy đến nước Mỹ. Đó là điều không thể chấp nhận được". Lầu Năm Góc từ chối bình luận.

Mỹ chuẩn bị kịch bản tấn công trong lãnh thổ Venezuela? - Ảnh 2.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth thăm binh sĩ trên tàu đổ bộ tấn công USS Iwo Jima đang tham gia nhiệm vụ chống ma túy tại Caribbean

ẢNH: CẮT TỪ VIDEO TRÊN TÀI KHOẢN X CỦA ÔNG PETE HEGSETH

Chính quyền Venezuela chưa bình luận về thông tin trên. Tổng thống Maduro đã bác bỏ mọi cáo buộc liên kết với hoạt động ma túy. Bloomberg ngày 26.9 đưa tin ông Maduro đã đề nghị giúp Mỹ bắt các thủ lĩnh của băng nhóm tội phạm ma túy Tren de Aragua.

Lời đề nghị được gửi đến Đặc phái viên Mỹ Richard Grenell vào tháng 9, cùng bức thư gửi ông Trump để kêu gọi đối thoại trực tiếp nhằm giảm căng thẳng. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận đã nhận thư nhưng cho hay nhiều tuyên bố trong đó là lời dối trá.

Hiện tại, Mỹ đã triển khai ít nhất 8 tàu chiến với hơn 4.000 binh sĩ tại vùng biển trong khu vực và đã điều các tiêm kích tàng hình F-35 đến Puerto Rico.

