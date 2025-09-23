Nhà Trắng nói gì về thư gửi Tổng thống Trump từ Tổng thống Venezuela Maduro ?

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 22.9 nói với các phóng viên rằng chính quyền Trump đã nhận được bức thư do Tổng thống Maduro gửi nhằm đề nghị đàm phán trực tiếp. Bức thư này được gửi sau vụ quân đội Mỹ ngày 2.9 tấn công chiếc thuyền từ Venezuela mà ông Trump cho là chở những kẻ buôn lậu ma túy, khiến 11 người chết.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt phát biểu trong buổi họp báo tại Nhà Trắng ngày 22.9 Ảnh: AFP

Hôm 21.9, chính phủ Venezuela đã công bố bức thư nói trên. Trong thư, Tổng thống Maduro đã bác bỏ những cáo buộc "hoàn toàn sai sự thật" của Mỹ rằng ông cầm đầu một băng nhóm ma túy và kêu gọi ông Trump "giữ gìn hòa bình", theo AFP.

Đáp lại, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 22.9 nói rằng bức thư của ông Maduro chứa "rất nhiều lời nói dối". Bà Leavitt nhấn mạnh lập trường của chính quyền Trump về Venezuela "vẫn không thay đổi" và họ coi chế độ hiện nay ở Venezuela là "bất hợp pháp".

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của phía Venezuela. Ông Maduro trước đó đã cáo buộc ông Trump đang tìm cách thay đổi chế độ ở Venezuela.

Venezuela hé lộ thư gửi ông Trump đề nghị đối thoại sau vụ bắn nổ 'thuyền ma túy'

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez trong tuần trước đã cáo buộc Mỹ tiến hành "một cuộc chiến tranh không tuyên bố" ở vùng Caribbean, nói rằng những người trên những tàu bị Washington cho là chở ma túy đã bị "hành quyết mà không có quyền được bảo vệ".

Hàng ngàn người Venezuela đã tham gia lực lượng dân quân để đáp lại lời kêu gọi của Tổng thống Maduro về việc tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước. Tuy nhiên, một số người Venezuela đã hoan nghênh hành động của Mỹ, hy vọng những hành động đó sẽ đẩy nhanh sự sụp đổ của ông Maduro, theo AFP.

Trong đó, ứng viên tổng thống lưu vong Edmundo Gonzalez Urrutia, người được Mỹ xem là nhà lãnh đạo được bầu một cách dân chủ của Venezuela, nói rằng việc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở Caribbean là "biện pháp cần thiết để phá bỏ cấu trúc tội phạm" mà ông cho là do ông Maduro dẫn đầu, theo AFP.

Washington gần đây đã điều nhiều tàu chiến chở hàng ngàn lính đến nam Caribbean và máy bay chiến đấu tàng hình F-35 đến Puerto Rico trong một chiến dịch mà họ gọi là chống ma túy, theo AFP. Puerto Rico là vùng lãnh thổ thuộc Mỹ nằm ở phía đông bắc vùng biển Caribbean.