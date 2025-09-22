Tổng thống Venezuela Maduro gửi thư cho Tổng thống Trump đề nghị đối thoại

Tổng thống Maduro (phải) và Tổng thống Trump ẢNH: AFP

Hãng Reuters ngày 22.9 dẫn lời Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đề nghị đối thoại trực tiếp với chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau khi Mỹ tấn công tàu từ quốc gia Nam Mỹ này với lý do chở những kẻ buôn lậu ma túy.

Trong thư gửi ông Trump, nhà lãnh đạo Venezuela bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng Venezuela đóng vai trò lớn trong hoạt động buôn bán ma túy, khi cho biết chỉ 5% lượng ma túy sản xuất tại Colombia được vận chuyển qua Venezuela, trong đó 70% đã bị lực lượng chức năng Venezuela vô hiệu hóa và tiêu hủy.

"Tổng thống, tôi hy vọng rằng chúng ta có thể cùng nhau đánh bại những sự sai lệch đã làm hoen ố mối quan hệ của chúng ta, vốn phải mang tính lịch sử và hòa bình. Những vấn đề này và các vấn đề khác sẽ luôn được mở ra cho một cuộc đối thoại trực tiếp và thẳng thắn với đặc phái viên của ngài (Richard Grenell) nhằm vượt qua sự nhiễu loạn truyền thông và tin giả", theo bức thư.

Ông Maduro lưu ý rằng ông Grenell đã giúp nhanh chóng giải quyết các cáo buộc trước đó cho rằng Venezuela từ chối tiếp nhận người di cư, đồng thời nói thêm rằng "cho đến nay, kênh liên lạc này đã hoạt động hoàn hảo".

Các chuyến bay trục xuất hai lần mỗi tuần đưa người di cư bất hợp pháp từ Mỹ về Venezuela vẫn tiếp tục diễn ra không gián đoạn, bất chấp các cuộc không kích của Mỹ, theo các nguồn tin.

Venezuela điều tàu chiến, máy bay tập trận rầm rộ giữa căng thẳng

Bức thư của ông Maduro được đề ngày 6.9, bốn ngày sau một cuộc không kích của Mỹ nhằm vào một tàu mà chính quyền ông Trump tuyên bố là đang chở các tay buôn ma túy, dù chưa đưa ra bằng chứng. Cuộc không kích đã giết chết 11 người mà ông Trump nói là thành viên băng nhóm Tren de Aragua và có dính líu buôn bán ma túy.

Sau khi công bố bức thư vào ngày 21.9, chính phủ Venezuela xác nhận rằng thư đã được trao cho một bên trung gian vào ngày 6.9. Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận ngay lập tức.