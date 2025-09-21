Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ông Trump dọa 'điều tồi tệ sẽ xảy ra' nếu Afghanistan không trao căn cứ Bagram

Khánh An
Khánh An
21/09/2025 07:02 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng áp lực nhằm khiến chính quyền Taliban lãnh đạo Afghanistan trao quyền kiểm soát Căn cứ Không quân Bagram tại nước này.

Ông Trump dọa 'điều tồi tệ sắp xảy ra' nếu Afghanistan không trao căn cứ Bagram - Ảnh 1.

Binh sĩ Afghanistan tại một chốt kiểm soát bên ngoài Căn cứ Không quân Bagram vào ngày những binh sĩ Mỹ cuối cùng rút khỏi đây hôm 2.7.2021

ẢNH: REUTERS

AFP ngày 21.9 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ trừng phạt Afghanistan nếu không "trả lại Căn cứ Không quân Bagram".

"Nếu Afghanistan không trả lại Căn cứ Không quân Bagram cho những người đã xây dựng nó, tức là Mỹ, thì những điều tồi tệ sẽ xảy ra", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Lời đe dọa được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông Trump nêu ý tưởng Mỹ lấy lại quyền kiểm soát căn cứ trên, trong phát biểu khi thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Anh.

"Chúng tôi đang tìm cách lấy lại nó, nhân tiện, đó có thể coi là một tin nóng. Chúng tôi đang tìm cách lấy lại vì họ cần những thứ từ chúng tôi", ông Trump nói tại cuộc họp báo cùng Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm 18.9.

Đây là căn cứ không quân lớn nhất Afghanistan, từng đóng vai trò chiến lược trong các chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn đầu ở nước này suốt 2 thập niên, kể từ sau khi nước Mỹ bị tấn công ngày 11.9.2001.

Tuy nhiên, lực lượng Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã vội vã rút quân khỏi căn cứ Bagram vào tháng 7.2021 trong lúc Taliban quay lại kiểm soát một số khu vực của Afghanistan trước khi lực lượng này hoàn tất việc kiểm soát hoàn toàn đất nước vào một tháng sau đó.

Tin liên quan

Nguy cơ từ việc ông Trump muốn lấy lại căn cứ Afghanistan

Nguy cơ từ việc ông Trump muốn lấy lại căn cứ Afghanistan

Hôm 18.9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang tìm cách 'lấy lại' căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan, nơi Mỹ đã từ bỏ quyền kiểm soát ngay trước khi lực lượng Taliban tiếp quản quốc gia Nam Á năm 2021.

Khám phá thêm chủ đề

Donald Trump tổng thống mỹ căn cứ không quân Bagram Afghanistan Taliban NATO trung quốc
Bình luận

