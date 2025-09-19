Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Nguy cơ từ việc ông Trump muốn lấy lại căn cứ Afghanistan

Thụy Miên
Thụy Miên
19/09/2025 07:36 GMT+7

Hôm 18.9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang tìm cách 'lấy lại' căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan, nơi Mỹ đã từ bỏ quyền kiểm soát ngay trước khi lực lượng Taliban tiếp quản quốc gia Nam Á năm 2021.

Tổng thống Trump muốn lấy lại căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan - Ảnh 1.

Xe đậu ở căn cứ không quân Bagram ở tỉnh Parwan (Afghanistan) hôm 5.7.2021

ảnh: reuters

"Chúng tôi đang cố gắng giành lại căn cứ đó, vì họ (chính quyền Afghanistan) đang cần một số thứ từ chúng tôi", AFP hôm 19.9 dẫn lời Tổng thống Trump phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh Keir Starmer.

"Chúng tôi muốn có lại căn cứ đó", theo Tổng thống Trump, thêm rằng một trong những lý do người Mỹ muốn lấy lại căn cứ vì "nơi này cách địa điểm Trung Quốc chế tạo vũ khí hạt nhân khoảng 1 giờ bay".

Giới chức Mỹ tạm thời chưa đưa ra lời giải thích cụ thể nào về phát biểu của ông Trump liên quan đến việc Washington đang tìm cách giành lại căn cứ Afghanistan.

Căn cứ Bagram, căn cứ không quân lớn nhất Afghanistan, từng đóng vai trò chiến lược trong các chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn đầu ở nước này suốt 2 thập niên, kể từ khi Washington triển khai chiến dịch quân sự lật đổ Taliban sau khi nước Mỹ bị tấn công ngày 11.9.2001.

Tuy nhiên, quân Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã vội vã rút quân khỏi căn cứ Bagram vào tháng 7.2021 trong lúc lực lượng Taliban trỗi dậy kiểm soát một số khu vực của Afghanistan trước khi lực lượng này hoàn tất việc kiểm soát hoàn toàn đất nước.

Vì sao Anh bí mật di tản hàng nghìn người Afghanistan?

Việc Tổng thống Trump muốn lấy lại căn cứ không quân ở Afghanistan cuối cùng có thể bị xem là hành động tái xâm lược Afghanistan, do đây là một chiến dịch quân sự quy mô lớn, theo Reuters hôm 19.9 dẫn nhận định của một số cựu quan chức Mỹ và các quan chức Mỹ đương nhiệm.

Phía Mỹ cần triển khai lực lượng gồm 10.000 binh sĩ cũng như việc điều động các hệ thống phòng không hiện đại,

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có kế hoạch nào đang được xúc tiến để Mỹ lấy lại căn cứ không Bagram bằng biện pháp quân sự.

Tổng thống Trump căn cứ Afghanistan căn cứ không quân Bagram Taliban
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
