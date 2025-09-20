Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Venezuela tập trận giữa căng thẳng với Mỹ

Minh Trung
Minh Trung
20/09/2025 05:12 GMT+7

CNN hôm qua (19.9) đưa tin Venezuela đã tiến hành cuộc tập trận mang tên "Chủ quyền Caribbean 200" từ ngày 17 - 19.9, sau khi công bố hình ảnh về các máy bay chiến đấu do Nga chế tạo.

 Tham gia cuộc tập trận có hơn 2.500 binh sĩ, được huy động trên đảo La Orchila thuộc Venezuela ở Caribbean.

Venezuela tập trận giữa căng thẳng với Mỹ - Ảnh 1.

Binh sĩ Venezuela tham tập trận trên đảo La Orchila (Venezuela)

Ảnh: AFP

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino ngày 17.9 tuyên bố rằng tham gia cuộc tập trận còn có 22 máy bay, 12 tàu hải quân và khoảng 20 tàu nhỏ. Ông mô tả cuộc tập trận mới là một phần trong phản ứng của Venezuela đối với việc Mỹ triển khai nhiều tàu chiến đến vùng biển Caribbean trong thời gian qua. Cuộc tập trận được phát động một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ đã tấn công tổng cộng 3 chiếc thuyền ở vùng biển Caribbean, với cáo buộc những chiếc thuyền đó vận chuyển ma túy từ Venezuela.

