Venezuela tập trận giữa căng thẳng với Mỹ

Tham gia cuộc tập trận có hơn 2.500 binh sĩ, được huy động trên đảo La Orchila thuộc Venezuela ở Caribbean.

Binh sĩ Venezuela tham tập trận trên đảo La Orchila (Venezuela) Ảnh: AFP

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino ngày 17.9 tuyên bố rằng tham gia cuộc tập trận còn có 22 máy bay, 12 tàu hải quân và khoảng 20 tàu nhỏ. Ông mô tả cuộc tập trận mới là một phần trong phản ứng của Venezuela đối với việc Mỹ triển khai nhiều tàu chiến đến vùng biển Caribbean trong thời gian qua. Cuộc tập trận được phát động một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ đã tấn công tổng cộng 3 chiếc thuyền ở vùng biển Caribbean, với cáo buộc những chiếc thuyền đó vận chuyển ma túy từ Venezuela.