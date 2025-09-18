Mỹ đã xử lý 3 tàu ở ngoài khơi Venezuela

Ông Trump đưa ra thông tin nói trên trước các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 16.9, một ngày sau khi thông báo quân đội đã đánh chìm tàu chở ma túy thứ hai, theo AFP. Nhà lãnh đạo không nói rõ kết cục của con tàu thứ ba và liệu có người thiệt mạng hay không.

Chính quyền ông Trump đã điều lực lượng hùng hậu xuống vùng biển quốc tế ở Caribe nhằm ngăn chặn các tổ chức tội phạm vận chuyển ma túy sang Mỹ. Theo Reuters, đến nay đã có ít nhất 8 tàu chiến, trong đó có 1 tàu ngầm hạt nhân, cùng 5 tiêm kích tàng hình F-35 hiện diện tại khu vực.

Ông Trump nói Mỹ phá hủy thêm một 'thuyền ma túy' Venezuela

Washington đã công bố video đánh chìm 2 tàu bị cho là chở ma túy vào ngày 2.9 và 15.9, cho biết tiêu diệt tổng cộng 14 tên tội phạm. Chính quyền Mỹ tuyên bố có bằng chứng cho thấy những đối tượng này là con buôn đang tìm cách đưa ma túy vào Mỹ. Theo AFP, buôn ma túy không phải là tội tử hình theo luật pháp Mỹ.

Việc chính quyền ông Trump đánh chìm các tàu nghi chở ma túy thay vì bắt giữ, đặc biệt là trong vùng biển quốc tế, đã gây tranh cãi về pháp lý và thẩm quyền của tổng thống. Phía ông Trump cáo buộc những người trên chiếc tàu bị đánh chìm ngày 2.9 là thành viên của Tren de Aragua, nhóm tội phạm tại Venezuela bị Mỹ coi là tổ chức khủng bố, nhưng chính quyền Caracas bác bỏ thông tin này.

Chiếc tàu bị cháy sau vụ tấn công thứ hai của quân đội Mỹ trong chiến dịch chống ma túy ẢNH: REUTERS

Trong phiên điều trần tại Thượng viện Mỹ ngày 16.9, Giám đốc Cục Điều tra liên bang (FBI) Kash Patel cho rằng các tổ chức buôn ma túy nên được coi như khủng bố. "Chúng ta phải đối xử với chúng như al-Qaeda. Cuộc truy lùng sau vụ tấn công ngày 11.9.2001 mất vài năm và chiến dịch lần này sẽ là sứ mệnh kéo dài nhiều năm", ông Patel nói. Trước đó, để giải thích cho việc triển khai lực lượng xuống Caribe chống ma túy, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng cho rằng "một tổ chức khủng bố nước ngoài đầu độc người dân trong nước bằng ma túy thì không khác gì al-Qaeda".