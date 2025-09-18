Venezuela điều tàu chiến, máy bay tập trận rầm rộ giữa căng thẳng

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez ngày 17.9 cho biết cuộc tập trận do Tổng thống nước này Nicolas Maduro trực tiếp chỉ đạo, theo AFP.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino phát biểu về cuộc tập trận "Chủ quyền Caribbean" tại Caracas ngày 17.9.2025 ẢNH: AFP

"Sẽ có các đợt triển khai phòng không bằng máy bay không người lái (UAV) vũ trang và trinh sát, tàu ngầm không người lái... Chúng tôi sẽ thực hiện các hành động tác chiến điện tử", ông Padrino López phát biểu khi thông báo khởi động cuộc diễn tập mang tên "Chủ quyền Caribbean".

Quân đội Venezuela đã huy động 12 tàu, 22 máy bay và 20 thuyền nhỏ thuộc lực lượng "dân quân biển đặc biệt" cho cuộc tập trận. Video do quân đội Venezuela công bố cho thấy tàu đổ bộ T-61 cùng lính thủy đánh bộ, xe tăng hạng nhẹ, thiết giáp chở quân và nhiều xe cơ giới được điều đến căn cứ trên đảo La Orchila.

Đảo La Orchila nằm trong vùng biển Caribbean, nơi phía Venezuela tuần trước cáo buộc Mỹ đã chặn và giữ một tàu cá trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này trong 8 giờ. Giới chức Mỹ khẳng định con tàu khi đó ở vùng biển quốc tế và bác bỏ cáo buộc họ giữ các ngư dân trong 8 giờ.

Trong thời gian gần đây, căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela leo thang sau khi Mỹ hôm 2.9 tuyên bố đã bắn nổ một thuyền chở ma túy ở vùng Caribbean, khiến 11 người nghi là thành viên băng nhóm Tren de Aragua thiệt mạng, theo Reuters.



Hôm 15.9, ông Trump thông báo lực lượng Mỹ đã tấn công chiếc thuyền thứ hai trên vùng biển quốc tế, giết chết ba người mà ông mô tả là "những kẻ khủng bố ma túy". Một ngày sau đó, ông Trump lại nói lực lượng Mỹ đã 'đánh chìm' tổng cộng ba chiếc thuyền từ Venezuela, theo AFP.

Mỹ cũng duy trì hiện diện quân sự lớn ở vùng Caribbean với ít nhất 8 tàu chiến, 4.500 binh sĩ thủy quân lục chiến và nhiều chiến đấu cơ.



Lý giải về nguyên nhân tăng cường hiện diện quân sự tại Caribbean, AFP dẫn lời ông Trump lập luận: "Các băng nhóm buôn bán ma túy bạo lực gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và các lợi ích quan trọng của Mỹ".

Về phần mình, Tổng thống Venezuela Maduro cho rằng những bước đi của Mỹ gần đây là "hành động xâm lược", đồng thời cho biết kênh liên lạc giữa 2 chính phủ gần như đã dừng hoạt động.

"Người ta không biết, vì họ nói nó chở ma túy nhưng ai đã nhìn thấy ma túy?", The Guardian dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello chất vấn ngày 17.9. Ông Cabello cho hay giới chức này đang tích cực trấn áp các băng nhóm ma túy và đã thu giữ hơn 60 tấn ma túy trong năm 2025.