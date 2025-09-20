Ông Trump công bố thêm cuộc không kích diệt thuyền 'buôn ma túy'

Trong bài viết trên mạng xã hội Truth Social sáng 20.9, Tổng thống Trump cho biết theo lệnh của ông, Bộ trưởng Chiến tranh đã ra lệnh thực hiện cuộc tấn công sát thương nhắm vào thuyền liên quan một tổ chức khủng bố đang buôn ma túy tại khu vực phụ trách của Bộ Chỉ huy phương Nam (USSOUTHCOM).

Chiếc tàu bốc cháy sau vụ không kích trong ảnh cắt từ video do Tổng thống Trump đăng tải vào sáng 20.9 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

"Tình báo xác nhận con tàu đang buôn chất cấm và đang di chuyển dọc theo tuyến đường buôn ma túy khét tiếng trên đường đầu độc người Mỹ", ông Trump viết.

Vị tổng thống thông báo cuộc tấn công làm 3 "kẻ khủng bố ma túy là nam giới" trên thuyền thiệt mạng, nói thêm rằng đợt không kích diễn ra trong vùng biển quốc tế, không có thành viên nào của lực lượng Mỹ bị thương.

"Hãy ngừng bán fentanyl, ma túy và chất cấm tại Mỹ và ngừng phạm tội bạo lực và khủng bố chống người Mỹ", ông Trump cảnh báo trong dòng chữ viết hoa toàn bộ.

Nhà lãnh đạo cũng đăng kèm bài viết một đoạn video dài 1 phút, cho thấy thuyền bị tấn công và nổ tung.

Hình ảnh chiếc tàu bị cáo buộc chở ma túy bị nổ tung sau màn không kích của Mỹ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tổng thống Trump không nói rõ chiếc thuyền xuất phát từ đâu và địa điểm cụ thể của cuộc không kích. USSOUTHCOM phụ trách khu vực bao phủ 31 quốc gia khắp Trung Mỹ, Nam Mỹ và Caribe.

Cuộc không kích diễn ra khi Mỹ đang tập hợp lực lượng hùng hậu tại phía nam Caribe. Năm tiêm kích tàng hình F-35 đã hạ cánh tại vùng lãnh thổ Puerto Rico của Mỹ vào tuần trước sau khi chính quyền ông Trump ra lệnh điều 10 chiếc đến.

Theo Reuters, có ít nhất 7 tàu chiến đang ở tại khu vực, cùng một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Trước đó, ông Trump thông báo Mỹ đã tấn công 3 tàu chở ma túy tại khu vực.