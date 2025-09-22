Chiến đấu cơ Mỹ tấn công thuyền chở ma túy ngoài khơi Cộng hòa Dominica

Người đứng đầu cơ quan chống ma túy DNCD đã thông báo về cuộc tấn công trên tại cuộc họp báo chung với một phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ, theo AFP.

Cũng tại cuộc họp báo, phát ngôn viên DNCD Carlos Devers cho hay chiến đấu cơ Mỹ đã tấn công một thuyền cao tốc chở 1.000 kg cocaine cách đảo Beata của Cộng hòa Dominica hơn 148 km.

Mỹ mới đây đã điều vài chiến đấu cơ tàng hình F-35 đến vùng lãnh thổ Puerto Rico ở Caribbean Ảnh: Không quân Mỹ

Đài CBS News dẫn lời giới chức cho hay Hải quân Cộng hòa Dominica đã phối hợp với phía Mỹ để xác định vị trí chiếc thuyền cao tốc bị cáo buộc đang cố gắng cập cảng Cộng hòa Dominica và sử dụng quốc gia này làm "cầu nối" để vận chuyển cocaine đến Mỹ.

"Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Mỹ và Cộng hòa Dominica thực hiện một chiến dịch chung chống khủng bố ma túy ở vùng Caribbean", DNCD nhấn mạnh trong một tuyên bố.

Vị phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ cho hay cuộc tấn công thuyền cao tốc nói trên chính là cuộc tấn công được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố lần đầu tiên hôm 19.9 mà không nêu rõ địa điểm diễn ra.

Ông Trump hôm 19.9 thông báo quân đội Mỹ đã tấn công một thuyền buôn ma túy trên vùng biển quốc tế, khiến 3 người thiệt mạng. Không giống như các vụ tấn công trước đó, ông Trump không đề cập Venezuela, trong lúc Hải quân Mỹ đã triển khai một hạm đội nhỏ ở vùng biển Caribbean xung quanh Venezuela trong một nhiệm vụ mà Washington khẳng định được thiết kế để chống lại nạn buôn bán ma túy.

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố quân đội Mỹ đã tấn công tổng cộng 3 thuyền bị nghi buôn bán ma túy, khiến hơn 10 người thiệt mạng. Tuy nhiên, Washington không cung cấp chi tiết để chứng minh cho tuyên bố của mình rằng những chiếc thuyền bị nhắm mục tiêu thực sự là những thuyền buôn bán ma túy, theo AFP.