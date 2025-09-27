Venezuela đề xuất giúp Mỹ truy bắt trùm băng nhóm ma túy

Theo The India Express, lời đề nghị này nằm trong nỗ lực của Tổng thống Maduro nhằm tái khởi động các cuộc đàm phán với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Maduro đã gửi thư cho Tổng thống Trump và trực tiếp trao đổi với Đặc phái viên Mỹ Ric Grenell, kêu gọi đối thoại để giảm căng thẳng, đồng thời khẳng định Venezuela không phải nguồn lớn cung cấp ma túy sang Mỹ.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro chỉ vào bản đồ châu Mỹ trong một cuộc họp báo ở Caracas ngày 15.9.2025 ẢNH: AP

Cụ thể, phía Venezuela có thể giúp xác định vị trí các thủ lĩnh Tren de Aragua, một băng nhóm mà ông Trump nhiều lần đề cập là nguồn gốc tội phạm ở Mỹ.

Tren de Aragua, băng nhóm tội phạm có gốc gác từ Venezuela, hiện hoạt động ở nhiều nước châu Mỹ, dính líu đến buôn người, ma túy, vũ khí, mại dâm và tống tiền. Băng nhóm này hiện là mục tiêu ưu tiên của ông Trump trong cuộc chiến ngăn dòng chảy ma túy từ Venezuela vào Mỹ.

"Tôi trân trọng mời ngài, Tổng thống, thúc đẩy hòa bình thông qua đối thoại mang tính xây dựng và hiểu biết lẫn nhau trên toàn bán cầu", ông Maduro cho hay.

Phía Mỹ chưa bình luận về thông tin trên. Song NBC News ngày 27.9 đưa tin các quan chức quân sự Mỹ đang vạch ra các phương án nhằm vào những kẻ buôn bán ma túy bên trong Venezuela, và các cuộc tấn công có thể sẽ bắt đầu trong vài tuần tới.

Theo các nguồn thạo tin, các kế hoạch đang được thảo luận chủ yếu tập trung vào các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các thành viên và thủ lĩnh của các nhóm Tren de Aragua, cũng như nhắm vào các phòng thí nghiệm ma túy.

Trong những tuần gần đây, quân đội Mỹ đã tấn công ít nhất 3 chiếc thuyền từ Venezuela bị cáo buộc chở ma túy có thể gây nguy hiểm cho người Mỹ. Hiện Mỹ đã triển khai ít nhất 8 tàu chiến với hơn 4.000 binh sĩ thủy quân lục chiến và nhiều chiến đấu cơ đến vùng Caribbean.