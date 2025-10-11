Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Mỹ lập lực lượng đặc nhiệm mới chống ma túy ở Mỹ Latinh

Trí Đỗ
Trí Đỗ
11/10/2025 07:53 GMT+7

Mỹ sẽ thành lập một lực lượng đặc nhiệm chung chống ma túy để giám sát các hoạt động ở Mỹ Latinh, một động thái nhằm tăng cường các hoạt động hiện diện quân sự của Washington trong khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 10.10 cho biết mục tiêu của lực lượng đặc nhiệm này là "đè bẹp các băng nhóm ma túy, ngăn chặn chất độc và giữ an toàn cho nước Mỹ".

Mỹ lập lực lượng đặc nhiệm mới chống ma túy ở Mỹ Latinh - Ảnh 1.

Mỹ gửi máy bay F-35 đến tại căn cứ quân sự cũ Roosevelt Roads ở Ceiba, Puerto Rico thuộc vùng biển Caribbean hồi tháng 9.2025

ẢNH: REUTERS

Reuters dẫn thông báo từ Bộ Tư lệnh miền Nam của quân đội Mỹ (SOUTHCOM), đơn vị giám sát các hoạt động tại Mỹ Latinh, cho biết lực lượng đặc nhiệm mới sẽ do Lực lượng viễn chinh thủy quân lục chiến 2 (II MEF) chỉ huy. Đây là một đơn vị cơ động đóng tại trại Lejeune, bang Bắc Carolina.

SOUTHCOM cho hay II MEF sẽ "đồng bộ hóa và tăng cường các nỗ lực chống ma túy trên khắp tây bán cầu".

Đô đốc Alvin Holsey, người đứng đầu SOUTHCOM, nhấn mạnh: "Bằng cách thành lập một (lực lượng đặc nhiệm) xung quanh trụ sở II MEF, chúng tôi tăng cường khả năng phát hiện, ngăn chặn và triệt phá các mạng lưới buôn người bất hợp pháp nhanh hơn và sâu hơn, giữa Mỹ và quốc gia đối tác".

"Đây chủ yếu là một nỗ lực hàng hải, và đội ngũ của chúng tôi sẽ tận dụng các hoạt động tuần tra trên biển, giám sát trên không, ngăn chặn chính xác và chia sẻ thông tin tình báo để chống lại hoạt động buôn lậu, duy trì pháp quyền và cuối cùng là bảo vệ tốt hơn các cộng đồng dễ bị tổn thương trong nước", trung tướng thủy quân lục chiến Mỹ, ông Calvert Worth, cho hay.

Cho đến nay, các chiến dịch của Mỹ tập trung vào việc tấn công tàu thuyền bị nghi ngờ vận chuyển ma túy ở vùng biển Caribbean. Quân đội Mỹ đã tập kích ít nhất 4 tàu, khiến 21 người thiệt mạng.

Ông Trump hủy đàm phán, Venezuela cảnh báo âm mưu tấn công Đại sứ quán Mỹ

Tuy nhiên, động thái mở rộng hoạt động quân sự làm dấy lên lo ngại về việc trao thêm quyền hạn cho quân đội Mỹ tại Mỹ Latinh, nhất là trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump được cho là đang xem xét khả năng tấn công những địa điểm bên trong Venezuela mà ông cáo buộc là các cơ sở buôn ma túy.

Các cuộc tấn công của chính quyền Tổng thống Trump nhằm vào tàu thuyền ở vùng Caribbean đã khiến các nhà lập pháp đảng Dân chủ Mỹ lo ngại và đặt ra câu hỏi cho một số nghi vấn pháp lý.

Một số cựu luật sư cho hay những lời giải thích pháp lý do chính quyền Trump đưa ra về việc tiêu diệt những kẻ tình nghi buôn bán ma túy trên biển thay vì bắt giữ họ không đáp ứng được các yêu cầu theo luật chiến tranh.

