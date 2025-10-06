Ông Trump thông báo Mỹ tấn công thêm một 'tàu ma túy' ngoài khơi Venezuela

Phát biểu tại căn cứ hải quân Norfolk ở bang Virginia nhân lễ kỷ niệm 250 năm thành lập Hải quân Mỹ ngày 5.10, Tổng thống Trump cho biết quân đội đã tấn công một con tàu với cáo buộc chở ma túy ngoài khơi Venezuela vào tối 4.10.

Tổng thống Trump phát biểu tại lễ kỷ niệm của Hải quân Mỹ tại norfolk, bang Virginia ngày 5.10 ẢNH: REUTERS

"Trong vài tuần gần đây, hải quân đã hỗ trợ sứ mệnh của chúng ta để bắn tan xác bọn khủng bố ma túy khỏi vùng biển. Chúng ta vừa thực hiện một cuộc tấn công nữa vào đêm qua", ông Trump nói.

Theo tờ The Guardian, chưa rõ có phải Tổng thống Trump đang ám chỉ cuộc tấn công mà Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth công bố hôm 3.10 hay không.

Trong bài phát biểu trước hàng ngàn thủy thủ bên cạnh tàu sân bay USS Harry S. Truman, ông Trump cho biết hải quân đã hỗ trợ sứ mệnh "tiêu diệt tận gốc khủng bố buôn ma túy". "Không còn tàu bè nào trên biển nữa. Không thể tìm thấy chúng", vị tổng thống nói.

Hải quân Mỹ cũng đã triển khai đội tàu chiến đến vùng Caribbean với tuyên bố để ngăn các nhóm buôn ma túy.

Tổng thống Trump duyệt đội tàu tại lễ kỷ niệm ngày 5.10 từ trên tàu sân bay USS George H.W. Bush tại căn cứ Norfolk ẢNH: REUTERS

Tổng thống Trump nói thêm rằng nếu đối tượng buôn lậu ma túy không di chuyển bằng đường biển, "chúng ta sẽ phải bắt đầu tìm kiếm trên đất liền vì chúng sẽ buộc phải đi bằng đường bộ. Và tôi xin nói trước rằng điều đó cũng sẽ không có lợi cho chúng".

Venezuela chưa bình luận về tuyên bố của ông Trump. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil cũng trong ngày 5.10 nói rằng người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã gọi điện và bày tỏ sự ủng hộ, đoàn kết với Caracas sau các cuộc tấn công của Mỹ. Ông Gil cho biết Nga cam kết duy trì khu vực Mỹ Latin và Caribbean như là vùng hòa bình.



Liên Hiệp Quốc đã lên án các cuộc không kích của Mỹ trên vùng biển quốc tế là những vụ hành quyết ngoài vòng pháp luật dù nước này biện hộ là nhằm chống lại các thành viên "khủng bố ma túy" của Tren de Aragua, nhóm bị Washington coi là một tổ chức khủng bố nước ngoài.

Trong một tuyên bố hồi tháng 9, Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh luật quốc tế không cho phép các chính quyền sát hại đối tượng bị cáo buộc buôn ma túy, thay vào đó cần điều tra và truy tố theo luật.