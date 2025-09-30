Tổng thống Trump, Bộ trưởng Hegseth nói gì tại buổi họp với các tướng lĩnh cấp cao?

Tổng thống Trump phát biểu với các tướng lĩnh hôm 30.9 ẢNH: REUTERS

Đài NBC News tối 30.9 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu khi triệu tập các tướng lĩnh cấp cao trên toàn cầu về Căn cứ Thủy quân lục chiến Quantico (bang Virginia), đề cập về quân đội Mỹ, vũ khí hạt nhân, cũng như các vấn đề Ukraine và Dải Gaza.

Về vấn đề đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh, nhà lãnh đạo cho biết điều này phản ánh "nhiều hơn hẳn so với một sự thay đổi trong cách xây dựng thương hiệu", mà thực chất là "một sự khẳng định lịch sử về mục đích, bản sắc và niềm tự hào của chúng ta".

Tinh thần chiến binh

Ông Trump sau đó nói rằng Mỹ có "sức mạnh cực kỳ to lớn" cho phép chính quyền của ông tiến hành đàm phán với mục tiêu chấm dứt các cuộc xung đột giữa Israel và Hamas, cũng như giữa Ukraine và Nga.

"Cùng nhau, chúng ta đang đánh thức lại tinh thần chiến binh. Tôi ở bên các bạn. Tôi ủng hộ các bạn, và với tư cách tổng thống, tôi luôn ở phía sau lưng các bạn 100%. Các bạn sẽ không bao giờ thấy tôi dao động dù chỉ một chút", ông nhấn mạnh.

Ông cho biết mình đã cam kết chi hơn 1.000 tỉ USD cho quân đội trong tài khóa 2026. Trong tài khóa 2025, Mỹ đã duyệt ngân sách quốc phòng 895 tỉ USD.

Tổng thống Trump cho biết chính quyền của ông sẽ tăng thêm 19 tàu cho Hải quân, gồm các tàu ngầm, tàu khu trục và tàu tấn công.

Về vấn đề Ukraine, ông cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cần phải gặp nhau để giải quyết cuộc xung đột.

Ông Trump cũng nói Hamas phải chấp thuận thỏa thuận hòa bình Gaza do Mỹ đề xuất. "Hamas phải đồng ý, và nếu không, mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng khó khăn cho họ", ông nói.

Trước khi rời Nhà Trắng đến Quantico, Tổng thống Mỹ cho biết lực lượng Hamas sẽ có 3-4 ngày để phản hồi kế hoạch do ông đề xuất.

Các tướng lĩnh cấp cao trên toàn cầu được triệu tập về Căn cứ Thủy quân lục chiến Quantico ẢNH: REUTERS

Về đối nội, Tổng thống Trump cảnh báo về cái mà ông gọi là một "cuộc xâm lược từ bên trong", so sánh các mối đe dọa trong nước với kẻ thù bên ngoài và cho rằng chúng khó nhận diện hơn vì chúng không mặc quân phục.

"Chúng ta đang bị xâm lược từ bên trong, không khác gì một kẻ thù nước ngoài, nhưng ở nhiều khía cạnh còn khó khăn hơn, bởi vì chúng không mặc quân phục", ông cảnh báo.

Vấn đề hạt nhân

Liên quan vũ khí hạt nhân, Tổng thống Trump nhắc đến việc triển khai tàu ngầm hạt nhân gần Nga hồi đầu năm nay, sau khi có thông tin một quan chức Nga đề cập vũ khí hạt nhân.

"Chúng ta vừa bị Nga đe dọa một chút và tôi đã điều một tàu ngầm, tàu ngầm hạt nhân, loại vũ khí sát thương nhất từng được chế tạo. Thứ nhất, các bạn không thể phát hiện ra nó. Hoàn toàn không có cách nào. Chúng ta đi trước Nga và Trung Quốc 25 năm trong lĩnh vực tàu ngầm", ông phát biểu.

"Thẳng thắn mà nói, nếu chuyện đó thực sự xảy ra, chúng ta có nhiều hơn bất kỳ ai khác. Chúng ta có loại tốt hơn, mới hơn, nhưng đó là thứ mà chúng ta không bao giờ muốn phải nghĩ đến", ông Trump nói, ám chỉ kho vũ khí hạt nhân của Mỹ.

Ngoài ra, trong bài phát biểu, nhà lãnh đạo còn chỉ trích việc dùng bút ký tự động của người tiền nhiệm Joe Biden, nhắc lại ý tưởng của ông về việc biến Canada thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ.

Thủ tướng Canada Mark Carney đã nhấn mạnh rằng đất nước ông sẽ không bao giờ gia nhập Mỹ.

"Tướng lĩnh béo"

Trước bài phát biểu của Tổng thống Trump, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã phát biểu chỉ trích "những tướng lĩnh béo" và những sáng kiến đa dạng hóa mà ông cho rằng đã dẫn đến nhiều thập niên suy yếu trong quân đội.

"Những nhà lãnh đạo chính trị dại dột và liều lĩnh đã đặt sai hướng la bàn và chúng ta đã lạc lối. Chúng ta đã trở thành "Bộ tỉnh thức" nhưng giờ thì không còn nữa", ông nói.

Bộ trưởng Hegseth chuẩn bị phát biểu với các tướng lĩnh ẢNH: REUTERS

Ông hứa sẽ thay đổi toàn diện cách xử lý các khiếu nại phân biệt đối xử và cách điều tra những cáo buộc sai phạm tại Lầu Năm Góc, nói rằng hệ thống hiện tại khiến các tướng lĩnh cấp cao phải bước đi như trên "vỏ trứng".

"Nếu những lời tôi nói hôm nay khiến các bạn cảm thấy chán nản, thì các bạn nên làm điều danh dự và từ chức. Tôi biết đại đa số các bạn cảm thấy ngược lại. Những lời này khiến các bạn tràn đầy khí thế", ông nói tiếp.

Bộ trưởng Hegseth chỉ trích ngoại hình của những binh sĩ thừa cân. "Hoàn toàn không thể chấp nhận việc nhìn thấy các tướng lĩnh và đô đốc béo phì trong hành lang Lầu Năm Góc", ông nói và cho biết tất cả các bài kiểm tra thể lực sẽ được áp dụng theo chuẩn của nam giới và nhấn mạnh tầm quan trọng của các quy định về tác phong, diện mạo.

"Kỷ nguyên của ngoại hình thiếu chuyên nghiệp đã chấm dứt. Không còn mấy gã râu ria nữa", ông cho biết.