Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Hé lộ nguyên nhân hàng trăm tướng lĩnh Mỹ được triệu tập về nước họp khẩn

Khánh An
Khánh An
27/09/2025 09:51 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth triệu tập các tướng lĩnh hàng đầu của Mỹ trên thế giới về nước họp khẩn, mà nguyên nhân được hé lộ càng mang tính bất ngờ hơn.

Hé lộ nguyên nhân hàng trăm tướng lĩnh Mỹ được triệu tập về nước họp khẩn - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth

ẢNH: REUTERS

Đài CNN ngày 27.9 dẫn các nguồn thạo tin cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth bất ngờ triệu tập hàng trăm tướng lĩnh tại Virginia vào tuần tới là nhằm trình bày việc chính quyền tái định hình Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh và công bố các tiêu chuẩn mới đối với quân nhân.

"Mục đích là thể hiện sức mạnh, cho thấy quân đội mới dưới thời Tổng thống Trump có hình hài ra sao", theo một quan chức Nhà Trắng.

Các nguồn tin cho biết cuộc họp dự kiến sẽ giống như "một buổi cổ vũ", nơi ông Hegseth nhấn mạnh tầm quan trọng của "tinh thần chiến binh" và trình bày tầm nhìn mới cho quân đội Mỹ. Ông được cho là sẽ đề cập đến các tiêu chuẩn mới về khả năng sẵn sàng, thể lực và tác phong mà sĩ quan phải tuân thủ và thực thi.

"Mục đích là gom quân và huấn luyện vào khuôn phép. Những người mang sao trên quân hàm tạo ra hình ảnh phù hợp hơn. Đây là dịp để ông Hegseth nhắn nhủ rằng họ cần nhập cuộc, hoặc sự nghiệp có thể bị rút ngắn", một quan chức quốc phòng am hiểu kế hoạch trên cho biết.

Bộ trưởng Quốc phòng bất ngờ triệu tập hàng trăm tướng lĩnh Mỹ khắp thế giới

Theo một quan chức Nhà Trắng, nhóm của ông Hegseth dự định ghi hình bài phát biểu và công bố sau đó, trong khi Nhà Trắng có kế hoạch khuếch đại thông điệp này.

Tất cả các nguồn tin đều cho biết không có kế hoạch nào cho thấy có khả năng ông Hegseth sẽ đưa ra thông báo lớn liên quan an ninh quốc gia trong khuôn khổ cuộc họp. Điều này càng khiến việc ông ra lệnh cho các sĩ quan phải về nước trực tiếp tham dự để nghe một bài phát biểu lớn trở nên bất ngờ hơn.

Hiện tại cũng chưa dự kiến có màn trình diễn vũ khí cho các sĩ quan như Tổng thống Mỹ Donald Trump từng gợi ý.

Theo một quan chức Nhà Trắng, ý tưởng ban đầu về cuộc tập hợp chưa từng có tiền lệ của các tướng lĩnh và đô đốc là do ông Hegseth đưa ra. Về sau, ông Hegseth mới thông báo kế hoạch này cho Nhà Trắng, nhưng bản thân Tổng thống Donald Trump lại biết rất ít chi tiết khi được hỏi về sự việc này hôm 25.9.

Tin liên quan

Bộ trưởng Chiến tranh bất ngờ triệu tập hàng trăm tướng lĩnh Mỹ khắp thế giới

Bộ trưởng Chiến tranh bất ngờ triệu tập hàng trăm tướng lĩnh Mỹ khắp thế giới

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã tiến hành triệu tập hàng loạt tướng lĩnh và đô đốc, cũng như một số nhân viên của họ, từ khắp thế giới tập trung về Quantico (bang Virginia) vào tuần tới.

Khám phá thêm chủ đề

Bộ Quốc phòng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth Donald Trump virginia Nhà Trắng họp khẩn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận