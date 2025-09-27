Hé lộ nguyên nhân hàng trăm tướng lĩnh Mỹ được triệu tập về nước họp khẩn

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ẢNH: REUTERS

Đài CNN ngày 27.9 dẫn các nguồn thạo tin cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth bất ngờ triệu tập hàng trăm tướng lĩnh tại Virginia vào tuần tới là nhằm trình bày việc chính quyền tái định hình Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh và công bố các tiêu chuẩn mới đối với quân nhân.

"Mục đích là thể hiện sức mạnh, cho thấy quân đội mới dưới thời Tổng thống Trump có hình hài ra sao", theo một quan chức Nhà Trắng.

Các nguồn tin cho biết cuộc họp dự kiến sẽ giống như "một buổi cổ vũ", nơi ông Hegseth nhấn mạnh tầm quan trọng của "tinh thần chiến binh" và trình bày tầm nhìn mới cho quân đội Mỹ. Ông được cho là sẽ đề cập đến các tiêu chuẩn mới về khả năng sẵn sàng, thể lực và tác phong mà sĩ quan phải tuân thủ và thực thi.

"Mục đích là gom quân và huấn luyện vào khuôn phép. Những người mang sao trên quân hàm tạo ra hình ảnh phù hợp hơn. Đây là dịp để ông Hegseth nhắn nhủ rằng họ cần nhập cuộc, hoặc sự nghiệp có thể bị rút ngắn", một quan chức quốc phòng am hiểu kế hoạch trên cho biết.

Bộ trưởng Quốc phòng bất ngờ triệu tập hàng trăm tướng lĩnh Mỹ khắp thế giới

Theo một quan chức Nhà Trắng, nhóm của ông Hegseth dự định ghi hình bài phát biểu và công bố sau đó, trong khi Nhà Trắng có kế hoạch khuếch đại thông điệp này.

Tất cả các nguồn tin đều cho biết không có kế hoạch nào cho thấy có khả năng ông Hegseth sẽ đưa ra thông báo lớn liên quan an ninh quốc gia trong khuôn khổ cuộc họp. Điều này càng khiến việc ông ra lệnh cho các sĩ quan phải về nước trực tiếp tham dự để nghe một bài phát biểu lớn trở nên bất ngờ hơn.

Hiện tại cũng chưa dự kiến có màn trình diễn vũ khí cho các sĩ quan như Tổng thống Mỹ Donald Trump từng gợi ý.

Theo một quan chức Nhà Trắng, ý tưởng ban đầu về cuộc tập hợp chưa từng có tiền lệ của các tướng lĩnh và đô đốc là do ông Hegseth đưa ra. Về sau, ông Hegseth mới thông báo kế hoạch này cho Nhà Trắng, nhưng bản thân Tổng thống Donald Trump lại biết rất ít chi tiết khi được hỏi về sự việc này hôm 25.9.