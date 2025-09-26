Bộ trưởng Chiến tranh bất ngờ triệu tập hàng trăm tướng lĩnh Mỹ khắp thế giới

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth (giữa) tại một sự kiện ở Lầu Năm Góc hôm 19.9 ảnh: reuters

"Bộ trưởng Chiến tranh sẽ phát biểu trước các lãnh đạo quân sự Mỹ vào đầu tuần sau", Đài CBS News ngày 25.9 dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell.

Vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh và ông Pete Hegseth là Bộ trưởng Chiến tranh. Tuy nhiên, tên này hiện chỉ dùng trong nội bộ cũng như các văn bản của chính quyền liên bang, và chỉ chính thức có hiệu lực nếu được Quốc hội Mỹ thông qua.

Lầu Năm Góc chưa cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về nội dung cuộc họp. The Washington Post là tờ báo đầu tiên đưa tin về cuộc triệu tập này.

Dù Lầu Năm Góc thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ với giới tướng lĩnh, việc triệu tập đông đảo sĩ quan cấp cao đến dự họp trực tiếp trong thời gian ngắn là điều hiếm thấy.

Khi được hỏi về cuộc họp trên, Tổng thống Trump hôm 25.9 cho hay ông rất thích điều đó.

Hồi đầu năm, ông Hegseth thông báo Lầu Năm Góc đang lên kế hoạch cắt giảm số tướng lĩnh và sĩ quan cấp cao, bao gồm hàm từ chuẩn đô đốc (Hải quân) hoặc chuẩn tướng (Lục quân, Không quân, Lính thủy đánh bộ) trở lên.

Mục tiêu là cắt giảm 20% số lượng tướng 4 sao trong lực lượng thường trực và 20% số tướng lĩnh trong lực lượng Vệ binh Quốc gia.