Bộ trưởng Chiến tranh bất ngờ triệu tập hàng trăm tướng lĩnh Mỹ khắp thế giới

"Bộ trưởng Chiến tranh sẽ phát biểu trước các lãnh đạo quân sự Mỹ vào đầu tuần sau", Đài CBS News ngày 25.9 dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell.
Vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh và ông Pete Hegseth là Bộ trưởng Chiến tranh. Tuy nhiên, tên này hiện chỉ dùng trong nội bộ cũng như các văn bản của chính quyền liên bang, và chỉ chính thức có hiệu lực nếu được Quốc hội Mỹ thông qua.
Lầu Năm Góc chưa cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về nội dung cuộc họp. The Washington Post là tờ báo đầu tiên đưa tin về cuộc triệu tập này.
Dù Lầu Năm Góc thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ với giới tướng lĩnh, việc triệu tập đông đảo sĩ quan cấp cao đến dự họp trực tiếp trong thời gian ngắn là điều hiếm thấy.
Khi được hỏi về cuộc họp trên, Tổng thống Trump hôm 25.9 cho hay ông rất thích điều đó.
Hồi đầu năm, ông Hegseth thông báo Lầu Năm Góc đang lên kế hoạch cắt giảm số tướng lĩnh và sĩ quan cấp cao, bao gồm hàm từ chuẩn đô đốc (Hải quân) hoặc chuẩn tướng (Lục quân, Không quân, Lính thủy đánh bộ) trở lên.
Mục tiêu là cắt giảm 20% số lượng tướng 4 sao trong lực lượng thường trực và 20% số tướng lĩnh trong lực lượng Vệ binh Quốc gia.
Mỹ có nguy cơ đóng cửa chính phủ
Tổng thống Trump ngày 25.9 cảnh báo nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa đang cận kề, trong bối cảnh Nhà Trắng gia tăng áp lực với phe đảng Dân chủ khi đe dọa sẽ tiếp tục sa thải hàng loạt nhân sự của chính quyền liên bang.
Theo AFP hôm nay 26.9, cuộc đối đầu giữa Tổng thống Trump thuộc đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ tại Quốc hội đang trở nên căng thẳng, theo đó hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận ngân sách trước thời hạn vào nửa đêm 30.9. Tổng thống Trump cũng hủy bỏ cuộc họp dự kiến với các lãnh đạo Dân chủ tại Điện Capitol. Nếu không đạt được thỏa thuận trước thời hạn này, nhiều dịch vụ thiết yếu sẽ bị cắt giảm hoặc ngừng hoạt động.
Nhà Trắng cũng ra lệnh cho các cơ quan chính quyền liên bang chuẩn bị khả năng tiến hành sa thải trên diện rộng trong thời gian chính phủ đóng cửa, nếu điều này xảy ra.
