Cựu Giám đốc FBI James Comey bị truy tố hình sự

Cựu Giám đốc FBI James Comey tuyên thệ trong qua cuộc gọi video từ xa trước khi điều trần tại Ủy ban Tư pháp Thượng viện hôm 30.9.2020 ảnh: ap

Trong thông báo mới về quyết định truy tố cựu Giám đốc FBI, Bộ Tư pháp khẳng định ông James Comey phạm những tội nghiêm trọng, AFP ngày 26,9 đưa tin.

Nếu bị kết tội, ông Comey đối mặt đến 5 năm tù giam. Ông Comey giữ chức Giám đốc FBI từ năm 2013 đến năm 2017.

Các cáo buộc hình sự nhằm vào cựu Giám đốc FBI được công bố chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump lên tiếng kêu gọi Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi truy tố ông Comey cùng một số nhân vật khác.

"Không ai đứng trên pháp luật", Bộ trưởng Bondi viết trên X ngay sau khi truyền thông đưa tin về vụ việc, nhưng không đề cập đích danh ông Comey.

"Bản cáo trạng hôm nay phản ánh cam kết của Bộ Tư pháp trong việc truy cứu trách nhiệm đối với những ai lạm dụng quyền lực để đánh lừa dân Mỹ", theo bà Bondi.

Bản cáo trạng đến từ bà Lindsey Halligan, người vừa được Tổng thống Trump bổ nhiệm làm công tố viên liên bang. Bà Halligan từng là luật sư riêng của ông Trump, và trước đây chưa có kinh nghiệm trên vai trò công tố viên.

Năm 2017, Tổng thống Trump đã sa thải ông Comey trong lúc diễn ra cuộc điều tra nhằm xác định liệu có bất kỳ thành viên nào của chiến dịch tranh cử cho ông Trump có thông đồng với Nga để gây ảnh hưởng cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 hay không.

Kể từ khi ông Trump quay lại Nhà Trắng vào tháng 1, Bộ Tư pháp bắt đầu thẩm tra lại lời chứng của ông Comey vào năm 2020 trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện. Tại cuộc điều trần này, ông Comey từng phủ nhận việc ông cho phép tiết lộ thông tin của cuộc điều tra cho truyền thông.