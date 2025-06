FBI đã bắt được nghi phạm ám sát chính trị gia Mỹ như thế nào?

Lệnh truy nã của FBI đối với nghi phạm Vance Boelter ảnh: FBI/AP

AP đưa tin nghi phạm Vance Boelter trong vụ ám sát ở bang Minnesota đã bị bắt trên một cánh đồng gần Green Isle thuộc hạt Sibley của tiểu bang này.

Nghi phạm ban đầu được phát hiện gần một ngôi nhà ở Green Isle. Trong trang phục toàn đen và đeo ba lô, người này bỏ chạy vào rừng. Có thời điểm Boelter cuộn mình lại theo tư thế của bào thai, trước khi trườn theo kiểu quân đội xuyên qua cây cối.

Khi một máy bay không người lái bay ngang đầu, nghi phạm giơ hai tay lên trời và tiến về hướng các cảnh sát rồi tự đầu hàng.

Boelter đối mặt cáo buộc bắn chết thành viên đảng Dân chủ của Hạ nghị viện bang Minnesota Melissa Hortman và chồng của bà tại nhà riêng. Thành viên Thượng nghị viện bang John Hoffman và vợ cũng bị bắn trọng thương tại nhà riêng cách đó 13 km vào rạng sáng 14.6 (giờ địa phương).

Thống đốc bang Minnesota Tim Walz gọi các vụ tấn công các nghị viên bang Minnesota là ám sát mang động cơ chính trị.

Nghi phạm Boelter, 57 tuổi, làm việc cho một công ty an ninh tên Praetorian Guard Security. Website công ty cho biết Boelter từng là giám đốc tuần tra an ninh và tham gia các khóa đào tạo do thành viên quân đội Mỹ thực hiện.

Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã phát lệnh truy nã nghi phạm trên toàn quốc sau khi phát hiện một danh sách nhiều khả năng là các mục tiêu ám sát khác trong xe của đối tượng. Tổng cộng có đến 70 cái tên trong danh sách.

Nghi phạm đã đọ súng với cảnh sát bên ngoài nhà riêng của một nạn nhân trước khi tháo chạy khỏi hiện trường vào rạng sáng 14.6.

Cơ quan chức năng đã nhận được hơn 400 tin báo từ người dân. FBI treo thưởng 50.000 USD cho ai cung cấp thông tin dẫn đến bắt giữ hoặc vô hiệu hóa nghi phạm.