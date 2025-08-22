Rộ tin FBI khám nhà cựu cố vấn an ninh của ông Trump

Theo tờ New York Post, tờ báo đầu tiên đưa tin về vụ khám xét, các đặc vụ Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã bắt đầu khám nhà của ông John Bolton ở vùng ngoại ô Bethesda, bang Maryland, vào lúc 7 giờ sáng 22.8 (giờ địa phương) theo lệnh của Giám đốc FBI Kash Patel. Nhiều báo đài của Mỹ sau đó xác nhận thông tin trên.

Ông John Bolton, cựu Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump ẢNH: AP

"Không ai đứng trên luật pháp. Các đặc vụ FBI đang thực hiện nhiệm vụ", ông Patel viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngay sau 7 giờ nhưng không nhắc đến ông Bolton.

Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi đăng lại bài viết của ông Patel và cho rằng "sự an toàn của Mỹ không thể thương lượng" và tuyên bố công lý sẽ luôn được thực thi. Phó giám đốc FBI Dan Bongino cũng đăng bài viết nhấn mạnh hành vi tham nhũng công cộng sẽ không được dung thứ.

Một quan chức cấp cao của Mỹ nói với New York Post rằng cuộc điều tra liên quan tài liệu mật và được khởi động từ vài năm trước nhưng chính quyền tiền nhiệm của ông Joe Biden đã đóng lại "vì lý do chính trị". Phía cựu Tổng thống Biden chưa bình luận về thông tin này.

Xe cảnh sát bên ngoài nhà của ông John Bolton ngày 22.8 trong lúc các đặc vụ FBI khám xét ẢNH: AP

Ông Bolton bị cáo buộc đưa những thông tin mật vào cuốn hồi ký xuất bản vào năm 2020 của ông. Ông Trump từng nỗ lực cản trở việc xuất bản với lý do trên nhưng không thành công.

Ông John Bolton từng là đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc và là Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, sau đó ông bị cách chức và trở thành người chỉ trích vị tổng thống. Sau khi tái nhậm chức, ông Trump cũng đã tước đặc quyền được Mật vụ Mỹ bảo vệ của ông Bolton.

Đại diện của FBI, Nhà Trắng và ông John Bolton chưa bình luận về thông tin khám xét.