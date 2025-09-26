Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Tổng thống Trump tuyên bố sẽ không để Israel sáp nhập Bờ Tây

Vi Trân
Vi Trân
26/09/2025 07:22 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói sẽ không để Israel sáp nhập Bờ Tây, tuyên bố chấn động được cho là sẽ dập tắt tham vọng của các bộ trưởng cực hữu trong chính quyền Tel Aviv.

Trong bình luận công khai đầu tiên về vấn đề, Tổng thống Trump nói rằng sẽ không để Israel sáp nhập Bờ Tây. "Tôi sẽ không để Israel sáp nhập Bờ Tây. Điều đó sẽ không xảy ra", ông Trump nói với báo chí tại Nhà Trắng ngày 25.9 và cho hay sẽ thảo luận trực tiếp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, theo tờ The Times of Israel.

Tổng thống Trump tuyên bố sẽ không để Israel sáp nhập Bờ Tây- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 25.9

ẢNH: REUTERS

Trước đó, ông Trump được cho là đã đưa ra cam kết tương tự trong cuộc gặp các nhà lãnh đạo Ả Rập và Hồi giáo tại hội nghị đa phương ngày 23.9 bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.

Tại cuộc họp đó, Tổng thống Trump đã kêu gọi lãnh đạo các nước ủng hộ kế hoạch của ông để chấm dứt xung đột tại Dải Gaza. Các lãnh đạo Ả Rập đưa ra nhiều điều kiện, gồm cam kết Israel không sáp nhập Bờ Tây hay Dải Gaza. Theo trang Axios, ông Trump đã làm rõ rằng sẽ ngăn chặn những động thái đó.

Tổng thống Trump sẽ tiếp Thủ tướng Netanyahu tại Nhà Trắng vào ngày 29.9. Ông Trump nói đã có cuộc gọi tốt đẹp với ông Netanyahu và các nhà lãnh đạo Ả Rập vào hôm 25.9 về tình hình Gaza, tuyên bố có thể sớm đạt thỏa thuận.

Nhà Trắng đã ra sức thuyết phục ông Netanyahu chấp nhận kế hoạch của Tổng thống Trump. Hôm 25.9, ông Netanyahu đã gặp Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff cùng con rể Jared Kushner của ông Trump tại New York.

Thông điệp của Nhà Trắng gửi đến Thủ tướng Netanyahu là việc tiếp tục chiến sự sẽ khiến Israel bị cô lập hơn, trong khi chấm dứt xung đột sẽ tạo tác dụng ngược lại.

Trong tuần này, nhiều nước phương Tây đã công nhận Nhà nước Palestine trong động thái mà Israel lên án. Chính quyền Israel, đặc biệt là các bộ trưởng cực hữu, đe dọa sẽ sáp nhập Bờ Tây để đáp trả.

Truyền thông Israel cho rằng việc Tổng thống Trump công khai phản đối bước đi này chắc chắn sẽ dập tắt tham vọng đó bởi nếu không được Mỹ ủng hộ, Israel khó có thể xúc tiến việc sáp nhập.

Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đã cảnh báo chính quyền Mỹ rằng việc Israel sáp nhập Bờ Tây sẽ đe dọa thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Tel Aviv với các nước Ả Rập, thành tựu đối ngoại mà Tổng thống Trump theo đuổi.

Tin liên quan

Rộ tin Israel tính việc sáp nhập Bờ Tây

Rộ tin Israel tính việc sáp nhập Bờ Tây

Trang Axios ngày 31.8 dẫn các nguồn thạo tin cho biết chính phủ Israel đang nghiêm túc thảo luận kế hoạch sáp nhập các vùng lãnh thổ ở Bờ Tây, sau khi nhiều nước tuyên bố sẽ công nhận Nhà nước Palestine.

Khám phá thêm chủ đề

Tổng thống Trump israel Bờ Tây dải Gaza Netanyahu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận