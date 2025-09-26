Tổng thống Trump tuyên bố sẽ không để Israel sáp nhập Bờ Tây

Trong bình luận công khai đầu tiên về vấn đề, Tổng thống Trump nói rằng sẽ không để Israel sáp nhập Bờ Tây. "Tôi sẽ không để Israel sáp nhập Bờ Tây. Điều đó sẽ không xảy ra", ông Trump nói với báo chí tại Nhà Trắng ngày 25.9 và cho hay sẽ thảo luận trực tiếp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, theo tờ The Times of Israel.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 25.9 ẢNH: REUTERS

Trước đó, ông Trump được cho là đã đưa ra cam kết tương tự trong cuộc gặp các nhà lãnh đạo Ả Rập và Hồi giáo tại hội nghị đa phương ngày 23.9 bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.

Tại cuộc họp đó, Tổng thống Trump đã kêu gọi lãnh đạo các nước ủng hộ kế hoạch của ông để chấm dứt xung đột tại Dải Gaza. Các lãnh đạo Ả Rập đưa ra nhiều điều kiện, gồm cam kết Israel không sáp nhập Bờ Tây hay Dải Gaza. Theo trang Axios, ông Trump đã làm rõ rằng sẽ ngăn chặn những động thái đó.

Tổng thống Trump sẽ tiếp Thủ tướng Netanyahu tại Nhà Trắng vào ngày 29.9. Ông Trump nói đã có cuộc gọi tốt đẹp với ông Netanyahu và các nhà lãnh đạo Ả Rập vào hôm 25.9 về tình hình Gaza, tuyên bố có thể sớm đạt thỏa thuận.

Nhà Trắng đã ra sức thuyết phục ông Netanyahu chấp nhận kế hoạch của Tổng thống Trump. Hôm 25.9, ông Netanyahu đã gặp Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff cùng con rể Jared Kushner của ông Trump tại New York.

Thông điệp của Nhà Trắng gửi đến Thủ tướng Netanyahu là việc tiếp tục chiến sự sẽ khiến Israel bị cô lập hơn, trong khi chấm dứt xung đột sẽ tạo tác dụng ngược lại.

Trong tuần này, nhiều nước phương Tây đã công nhận Nhà nước Palestine trong động thái mà Israel lên án. Chính quyền Israel, đặc biệt là các bộ trưởng cực hữu, đe dọa sẽ sáp nhập Bờ Tây để đáp trả.

Truyền thông Israel cho rằng việc Tổng thống Trump công khai phản đối bước đi này chắc chắn sẽ dập tắt tham vọng đó bởi nếu không được Mỹ ủng hộ, Israel khó có thể xúc tiến việc sáp nhập.

Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đã cảnh báo chính quyền Mỹ rằng việc Israel sáp nhập Bờ Tây sẽ đe dọa thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Tel Aviv với các nước Ả Rập, thành tựu đối ngoại mà Tổng thống Trump theo đuổi.