Rộ tin Israel tính việc sáp nhập Bờ Tây

Theo các nguồn thạo tin, Bộ trưởng Chiến lược Israel Ron Dermer và Ngoại trưởng Israel Gideon Saar đã nói với các quan chức châu Âu rằng Israel có thể sáp nhập một số vùng ở Bờ Tây, nếu châu Âu cương quyết công nhận Nhà nước Palestine.

Nhiều quốc gia như Úc, Canada, Pháp, Anh cho biết sẽ công nhận Nhà nước Palestine tại cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9. Mỹ và Israel đã phản đối ý định trên, cảnh báo sẽ có các biện pháp cứng rắn áp lên Chính quyền Palestine.

Người Palestine đụng độ với lực lượng Israel tại thành phố Ramallah, Bờ Tây hôm 26.8 ẢNH: REUTERS

Nhiều nước xem ý định sáp nhập Bờ Tây của Israel là trái luật, đồng thời mang tính kích động.

Động thái tiếp theo của Israel sẽ phụ thuộc vào lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã 2 lần chặn ý định sáp nhập Bờ Tây của Israel trong nhiệm kỳ đầu tiên. Một số quan chức Israel nói rằng ông Trump có thể không phản đối lần này, do Washington cũng bất bình trước việc nhiều nước công nhận Nhà nước Palestine.

Chính phủ Israel chưa bình luận về những thông tin trên. Dù vậy, cuộc họp nội các an ninh Israel vào ngày 31.8 được cho là có nội dung thảo luận về vấn đề Bờ Tây.

Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee nói rằng chính quyền Mỹ chưa có lập trường về vấn đề này. “Tôi không biết quy mô của kế hoạch sáp nhập lớn đến mức nào. Tôi không rõ về những đồng thuận trong chính phủ Israel liên quan kế hoạch này”, ông nói.

Giới quan sát nhận định nếu Israel quyết định sáp nhập các khu vực ở Bờ Tây, nước này có thể chịu những lệnh cấm vận từ châu Âu. Ngoài ra, các quốc gia Ả Rập cũng có thể đình chỉ các thỏa thuận hòa bình, làm đảo ngược tiến trình cải thiện quan hệ giữa Tel Aviv với các nước Ả Rập.

Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich ngày 14.8 công bố dự án xây dựng khoảng 3.400 căn nhà mới thuộc dự án khu định cư E1 nằm giữa Jerusalem và Maale Adumim ở Bờ Tây, theo Reuters. Ông Smotrich nhấn mạnh nếu được triển khai, dự án này sẽ "chôn vùi ý tưởng về một Nhà nước Palestine". Động thái trên đã bị nhiều nước và tổ chức quốc tế lên án và đề nghị Tel Aviv thay đổi ý định.

Trong ngày 29.8, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẽ không cấp thị thực (visa) cho quan chức người Palestine đến dự cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại thành phố New York (Mỹ) vào ngày 22.9. Bộ này cũng cấm Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đến New York.

Văn phòng Tổng thống Abbas ra tuyên bố bày tỏ sự "ngạc nhiên" trước quyết định nêu trên của Washington và kêu gọi Mỹ thu hồi quyết định hủy visa của ông Abbas cùng 80 quan chức Palestine, theo Al Jazeera.

Đại diện cấp cao chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas ngày 30.8 cũng đề nghị Mỹ xem xét lại quyết định từ chối visa của phái đoàn người Palestine.

The New York Times ngày 31.8 dẫn lời các quan chức Mỹ cho hay Mỹ cũng đã mở rộng lệnh hạn chế đối với người Palestine. Theo đó, Washington hạn chế cấp visa cho gần như tất cả người có hộ chiếu người Palestine, thay vì trước đó chỉ tập trung vào người đến từ Dải Gaza.