UAE vạch lằn ranh đỏ với Israel về Bờ Tây

Trong tuyên bố ngày 3.9, UAE cảnh báo việc Israel sáp nhập Bờ Tây sẽ làm suy yếu nghiêm trọng tinh thần của Thỏa thuận Abraham giúp bình thường hóa quan hệ giữa hai nước, theo Reuters.

"Ngay từ đầu, chúng tôi đã coi thỏa thuận này là một cách để tiếp tục hỗ trợ người dân Palestine và nguyện vọng chính đáng của họ về một nhà nước độc lập. Đó là lập trường của chúng tôi vào năm 2020, và vẫn là lập trường của chúng tôi cho đến ngày nay", bà Lana Nusseibeh, Trợ lý phụ trách chính trị kiêm Đặc phái viên của Ngoại trưởng UAE, nói.

Binh sĩ Israel tại Hebron, thành phố do Tel Aviv chiếm đóng tại Bờ Tây ẢNH: REUTERS

Đây là phát ngôn chỉ trích mạnh mẽ nhất của UAE đối với hành vi của Israel kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột tại Dải Gaza vào năm 2023.

Vào tháng 8, Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich tuyên bố sẽ khởi động một dự án khu định cư bị trì hoãn từ lâu, dự kiến chia cắt Bờ Tây và cắt đứt vùng này với Đông Jerusalem. Văn phòng của ông Smotrich cho rằng bước đi này sẽ "chôn vùi" ý tưởng về một nhà nước Palestine.

Chính phủ Palestine, các đồng minh và các nhóm vận động đã lên án dự án này, gọi đó là kế hoạch bất hợp Pháp và cho rằng việc chia cắt lãnh thổ sẽ phá vỡ mọi kế hoạch hòa bình cho khu vực.

"Chúng tôi kêu gọi chính phủ Israel đình chỉ các kế hoạch này. Những kẻ cực đoan, dưới bất kỳ hình thức nào, không thể được phép quyết định hướng đi của khu vực. Hòa bình đòi hỏi lòng dũng cảm, sự kiên trì và không để bạo lực quyết định lựa chọn của chúng ta", bà Nusseibeh nói.

Thỏa thuận Abraham là tên gọi chung của các văn bản quốc tế được ký kết trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhằm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Israel với một số nước Ả Rập như UAE, Bahrain và Ma Rốc.

Ông Trump hy vọng có thể thuyết phục Ả Rập Xê Út, quốc gia có ảnh hưởng lớn tại vùng Vịnh, bình thường hóa quan hệ với Israel và giảm bớt sự cô lập của nước này trong khu vực. Tuy nhiên, cuộc xung đột tại Dải Gaza đã khiến sự chú ý không còn tập trung vào những nỗ lực của ông Trump.

Văn phòng Thủ tướng Israel chưa bình luận về những phát biểu của UAE.

Trong khi đó, Bộ trưởng Smotrich ngày 3.9 tiếp tục kêu gọi sáp nhập các vùng đã chiếm đóng tại Bờ Tây, sau khi chính phủ nhiều nước thông báo ý định công nhận Nhà nước Palestine, trong đó Bỉ là nước mới nhất, theo AFP.

Pháp đang dẫn đầu nỗ lực công nhận Nhà nước Palestine tại kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong tháng 9 này tại New York (Mỹ), khôi phục giải pháp hai nhà nước giữa người Israel và người Palestine.

Ông Smotrich coi hội nghị tới là âm mưu của Chính quyền Palestine tại Bờ Tây nhằm gây hại cho Nhà nước Israel.