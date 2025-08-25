Pháp triệu tập thông gia của ông Trump sau cáo buộc bài Do Thái

Bộ Ngoại giao Pháp ngày 24.8 thông báo đã triệu tập Đại sứ Mỹ Charles Kushner sau khi nhà ngoại giao viết thư gửi Tổng thống Emmanuel Macron, cho rằng Paris đã không hành động đủ quyết liệt để ngăn chặn bạo lực chống lại người Do Thái, theo tờ The Guardian cùng ngày.

Ông Kushner là người Do Thái và con trai Jared của ông là chồng của bà Ivanka Trump, con gái Tổng thống Trump.

Ông Charles Kushner, Đại sứ Mỹ tại Pháp và là ông sui của Tổng thống Mỹ Donald Trump ẢNH: AP

Bức thư ngỏ của ông Kushner được đăng trên tờ The Wall Street Journal giữa những mâu thuẫn giữa Pháp với Mỹ và Israel. Trong thư, ông Kushner viết rằng ngày 25.8 là kỷ niệm 81 năm ngày quân đồng minh giải phóng Paris, chấm dứt giai đoạn người Do Thái bị trục xuất khỏi đất Pháp dưới thời kỳ chiếm đóng của Đức Quốc xã.

"Tôi viết thư này với lo ngại sâu sắc về sự gia tăng mạnh mẽ của chủ nghĩa bài Do Thái tại Pháp và sự thiếu hành động từ chính phủ của ông nhằm đối phó với điều đó", ông Kushner viết.

"Ở Pháp, không ngày nào trôi qua mà người Do Thái không bị tấn công trên đường phố, các hội đường hoặc trường học bị phá hoại, hoặc các doanh nghiệp do người Do Thái sở hữu bị đập phá", ông Charles Kushner cáo buộc.

Trong thư, ông kêu gọi Tổng thống Macron thực thi khẩn cấp các luật về tội phạm thù ghét và giảm bớt chỉ trích Israel, nói rằng các tuyên bố của chính phủ Pháp về việc công nhận một nhà nước Palestine đã làm gia tăng các vụ việc bài Do Thái ở Pháp.

Mặc dù "chủ nghĩa bài Do Thái từ lâu đã để lại vết sẹo trong đời sống Pháp", vị đại sứ lập luận rằng sự thù ghét người Do Thái "đã bùng nổ" kể từ vụ tấn công của Hamas vào ngày 7.10.2023 tại Israel, dẫn đến cuộc xung đột đang diễn ra ở Dải Gaza.

Chỉ vài giờ sau khi nội dung bức thư được công khai, Bộ Ngoại giao Pháp đáp lại rằng Paris "kiên quyết bác bỏ những cáo buộc mới nhất này".

"Những cáo buộc của đại sứ là không thể chấp nhận được", một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp tuyên bố và cho biết thêm rằng ông Kushner sẽ phải có mặt vào ngày 25.8.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết Công ước Vienna 1961 quy định rằng các đại sứ không được phép can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia.