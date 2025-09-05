Mỹ cảnh báo Israel sẽ sáp nhập Bờ Tây khi nhiều nước công nhận Nhà nước Palestine

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã từ chối tham gia vào làn sóng toàn cầu lên án những nỗ lực của Israel nhằm sáp nhập Bờ Tây bị chiếm đóng với hy vọng phá hủy triển vọng về một Nhà nước Palestine độc lập, theo AFP.

"Những gì các bạn đang thấy về Bờ Tây và việc sáp nhập, đó không phải là điều cuối cùng - đó là điều đang được thảo luận giữa một số thành phần chính trị Israel. Tôi sẽ không bình luận về điều đó hôm nay. Điều tôi muốn nói với các bạn là nó hoàn toàn có thể dự đoán được", ông Rubio nói với các phóng viên tại Ecuador.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trong cuộc họp báo ở thủ đô Quito của Ecuador ngày 4.9

Ảnh: AFP

Ông Rubio cho hay đã nói với các nước rằng việc công nhận Nhà nước Palestine "sẽ dẫn đến những hành động đáp trả tương tự và sẽ khiến lệnh ngừng bắn (ở Dải Gaza) trở nên khó khăn hơn".

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi tổ chức một hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc vào ngày 22.9, nơi ông sẽ công nhận một Nhà nước Palestine, và bày tỏ sự phẫn nộ trước tình hình nhân đạo tồi tệ và những gì ông cho là sự ngoan cố của Israel, theo AFP.

Hôm 4.9, Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich đã kêu gọi sáp nhập các vùng đất ở Bờ Tây với mục đích "chôn vùi ý tưởng về một Nhà nước Palestine" sau khi các quốc gia như Bỉ, Canada và Úc đã tham gia cùng Pháp thúc đẩy việc thành lập một Nhà nước Palestine.

Quân đội Israel kiểm soát 40% thành phố Gaza?

Trong khi đó, quân đội Israel ngày 4.9 tuyên bố họ kiểm soát 40% thành phố Gaza, trung tâm đô thị lớn nhất ở Dải Gaza, sau gần hai năm xung đột tàn khốc ở vùng lãnh thổ này, theo AFP.

Trong một cuộc họp báo được truyền hình, phát ngôn viên quân đội Israel Effie Defrin tuyên bố "chúng tôi nắm giữ 40% lãnh thổ thành phố Gaza", đồng thời nhấn mạnh cuộc tấn công "sẽ tiếp tục mở rộng và tăng cường trong những ngày tới".

Ông Defrin tuyên bố quân đội Israel sẽ gia tăng áp lực lên Hamas cho đến khi lực lượng này bị đánh bại.

Trong những ngày gần đây, Israel đã tăng cường các cuộc oanh tạc vào khu vực thành phố Gaza, bất chấp áp lực quốc tế ngày càng gia tăng.

Cơ quan phòng vệ dân sự của Gaza cáo buộc rằng các cuộc không kích của Israel hôm 4.9 đã giết chết hơn 30 người trong thành phố Gaza. Con số này nằm trong số ít nhất 64 người Palestine bị giết hại trên khắp Dải Gaza trong ngày 4.9, theo AFP.

Trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về điều kiện nhân đạo tồi tệ đối với hơn 2 triệu người dân Gaza, một trong những quan chức hàng đầu của Liên minh châu Âu là Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu Teresa Ribera ngày 4.9 đã gọi cuộc chiến của Israel ở Gaza là một "cuộc diệt chủng".

Đáp lại, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Israel Oren Marmorstein đã chỉ trích gay gắt phát biểu trên của bà Ribera, cáo buộc bà là "người phát ngôn cho việc tuyên truyền của Hamas", theo AFP.