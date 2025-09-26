Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ông Trump ký sắc lệnh hành pháp, rao bán TikTok với giá 14 tỉ USD

Trí Đỗ
Trí Đỗ
26/09/2025 07:12 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25.9 đã ký một sắc lệnh hành pháp, khẳng định kế hoạch bán TikTok tại Mỹ cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước sẽ giải quyết các yêu cầu về an ninh quốc gia theo luật năm 2024.

Động thái trên cho thấy tiến triển trong nỗ lực xúc tiến việc bán tài sản của TikTok tại Mỹ của Tổng thống Trump, song nhiều chi tiết vẫn chưa rõ ràng, đặc biệt là vấn đề ai sẽ kiểm soát tài sản quan trọng nhất, theo Reuters ngày 26.9.

Ông Trump ký sắc lệnh hành pháp, rao bán TikTok với giá 14 tỉ USD- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm một sắc lệnh hành pháp đã ký liên quan TikTok tại Nhà Trắng ngày 25.9.2025

ẢNH: AP

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump cho hay: "Tôi đã nói chuyện với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Chúng tôi đã có cuộc nói chuyện tốt đẹp, tôi nói với ông ấy những gì chúng tôi đang làm, và ông ấy nói hãy tiếp tục thực hiện. Mọi việc sẽ do người Mỹ điều hành hoàn toàn".

Tổng thống Trump cho biết các nhà đầu tư như Larry Ellison, Rupert Murdoch và " khoảng 4 hoặc 5 nhà đầu tư đẳng cấp thế giới" sẽ tham gia thương vụ mua TikTok Mỹ.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết TikTok sẽ được định giá khoảng 14 tỉ USD, thấp hơn nhiều so với ước tính của một số nhà phân tích.

"Đã có một số sự phản đối từ phía Trung Quốc, nhưng điều cơ bản mà chúng tôi muốn đạt được là chúng tôi muốn duy trì hoạt động của TikTok, nhưng chúng tôi cũng muốn đảm bảo rằng chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu của người Mỹ theo quy định của pháp luật", Phó tổng thống Vance phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục ngày 25.9.

Nhà Trắng không công bố cơ sở đưa ra mức định giá mới. Trước đó, ByteDance - công ty mẹ của TikTok tại Trung Quốc, định giá công ty ở mức hơn 330 tỉ USD. TikTok đóng góp một phần nhỏ vào tổng doanh thu của công ty.

Theo nhà phân tích Dan Ives của công ty tài chính Wedbush Securities, tính đến tháng 4.2025, TikTok có thể đạt giá trị 30 - 40 tỉ USD nếu không tính đến thuật toán.

Vấn đề an ninh quốc gia Mỹ tiếp tục là tâm điểm tranh luận. Các nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ cho biết họ cần xem xét kỹ thỏa thuận để bảo đảm "sự tách bạch hoàn toàn với Trung Quốc". "Khi các chi tiết được hoàn thiện, chúng ta phải đảm bảo thỏa thuận này bảo vệ người dùng Mỹ khỏi ảnh hưởng và sự giám sát của các nhóm liên kết với Trung Quốc", theo Reuters dẫn lời quan chức đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ.

Một nhóm các nhà đầu tư, bao gồm Oracle và Công ty cổ phần tư nhân Silver Lake sẽ nắm giữ khoảng 50% cổ phần của TikTok tại Mỹ, theo Reuters dẫn 2 nguồn thạo tin. Trong khi đó, một nhóm cổ đông hiện hữu của ByteDance được cho là sẽ nắm giữ khoảng 30% cổ phần.

Khám phá thêm chủ đề

Trump TikTok trung quốc Bytedance
