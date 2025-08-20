Nhà Trắng chính thức mở tài khoản TikTok

Tài khoản TikTok của Nhà Trắng đã đăng video đầu tiên dài 27 giây, chứa thông điệp của Tổng thống Mỹ Donald Trump, kèm theo dòng chú thích trên bài đăng: "Nước Mỹ ơi, chúng tôi đã trở lại! TikTok dạo này sao rồi?".

Tài khoản này có khoảng 4.500 người theo dõi chỉ một giờ sau khi đăng video đầu tiên. Tính đến sáng 20.8 theo giờ Việt Nam, tài khoản TikTok của Nhà Trắng có hơn 21.000 người theo dõi.

"Thông điệp của Tổng thống Trump đã lan rộng khắp TikTok trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống của ông. Chúng tôi rất vui mừng được tiếp nối những thành công đó và truyền đạt theo cách mà chưa có chính quyền nào khác từng làm trước đây", Reuters dẫn lời thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói ngày 19.8.

"Chính quyền cam kết truyền đạt những thành công lịch sử mà Tổng thống Trump đã mang lại cho người dân Mỹ với càng nhiều đối tượng và nhiều diễn đàn càng tốt", bà Leavitt nêu thêm.

Nhà Trắng mở tài khoản TikTok trong bối cảnh ứng dụng mạng xã hội này vẫn đang chịu sức ép từ một luật tại Mỹ, yêu cầu công ty mẹ ByteDance ở Trung Quốc phải thoái vốn TikTok ở Mỹ, nếu không ứng dụng này sẽ bị cấm hoạt động.

Ông Trump đã nhiều lần ra sắc lệnh hoãn thi hành lệnh cấm TikTok. Lần gần nhất vào tháng 6, Tổng thống Mỹ đã gia hạn 90 ngày để TikTok bán cho một công ty khác không phải ở Trung Quốc.

TikTok chưa bình luận việc Nhà Trắng mở tài khoản trên mạng xã hội này. Hồi tháng 6, sau khi ông Trump gia hạn hoãn lệnh cấm, TikTok đã ra tuyên bố cảm ơn nhà lãnh đạo Mỹ cho phép ứng dụng tiếp tục hoạt động và tiếp cận hơn 170 triệu người dùng Mỹ.

Hồi tháng 7, ông Trump cho biết Mỹ gần như đã có thỏa thuận về việc mua lại TikTok và sẽ làm việc với phía Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng có tài khoản TikTok với hơn 110 triệu người theo dõi. Dù vậy, bài đăng gần nhất của ông trên mạng xã hội này đã từ ngày 5.11.2024, thời điểm bầu cử tổng thống. Ông Trump thường đăng thông điệp và những tuyên bố mới trên nền tảng mạng xã hội Truth Social của mình.