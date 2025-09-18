Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Trung Quốc đạt thỏa thuận về TikTok?

Trí Đỗ
Trí Đỗ
18/09/2025 05:04 GMT+7

Tờ Nhân dân nhật báo ngày 17.9 đưa tin Trung Quốc đạt được sự đồng thuận liên quan vấn đề TikTok với Mỹ dựa trên các nguyên tắc "tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi". "Trung Quốc sẽ xem xét các vấn đề liên quan xuất khẩu công nghệ và cấp phép sở hữu trí tuệ của TikTok theo đúng luật pháp", theo bản tin.

Trong một cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 16.9, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo: "Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận về TikTok... Chúng tôi có một nhóm các công ty rất lớn muốn mua lại nền tảng này". Đây được cho là kết quả tích cực mới nhất trong vòng đàm phán thương mại Mỹ - Trung thứ 4 ở Madrid (Tây Ban Nha). Sau đó, Nhà Trắng thông báo dời hạn chót để TikTok hoàn tất các thủ tục chuyển giao từ ngày 17.9 sang ngày 16.12.

- Ảnh 1.

Số phận TikTok đã được quyết định

ẢNH: REUTERS

Theo Reuters, thỏa thuận khung đạt được tại Madrid cho phép chuyển giao quyền sở hữu TikTok tại Mỹ từ Bytedance sang các nhà đầu tư Mỹ. ByteDance vẫn giữ cổ phần lớn nhất đối với TikTok ở Mỹ ở mức 19,9% - ngay dưới ngưỡng 20% cho phép. Ngoài ra, TikTok ở Mỹ sẽ có một ban quản trị do người Mỹ điều phối, trong đó có một thành viên do chính phủ Mỹ chỉ định, theo tờ The Wall Street Journal.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 16.9 phát triển trên CNBC rằng: "Thỏa thuận này sẽ không thể thực hiện được nếu không có các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia Mỹ. Dường như chúng cũng có thể đáp ứng được lợi ích của Trung Quốc".

Thỏa thuận dự kiến hoàn tất trong 30 - 45 ngày tới và có thể cần sự chấp thuận của Quốc hội Mỹ. Dự kiến, Tổng thống Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cuộc điện đàm ngày 19.9 để xác nhận thỏa thuận nêu trên.

Mỹ, Trung Quốc đạt thỏa thuận khung về TikTok

Nhà Trắng ngày 19.8 đã mở tài khoản TikTok chính thức, với mục tiêu truyền tải thông điệp đến hơn 170 triệu người dùng Mỹ trên mạng xã hội này.

