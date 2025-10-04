Mỹ tập kích thêm một tàu nghi chở ma túy gần Venezuela

Bộ trưởng Hegseth ngày 3.10 cho hay vụ tấn công được thực hiện trên vùng biển quốc tế và tất cả 4 người thiệt mạng đều là nam giới, theo Reuters,

Lý giải về nguyên nhân vụ việc, ông Hegseth khẳng định rằng con tàu bị nhắm mục tiêu đang vận chuyển "một lượng lớn ma túy hướng đến Mỹ để đầu độc người dân của chúng tôi".

Ảnh một chiếc tàu di chuyển trên mặt nước trước khi bị tấn công và phát nổ ngoài khơi bờ biển Venezuela

ẢNH: Pete Hegseth/X

"Những cuộc tấn công này sẽ tiếp tục cho đến khi các cuộc tấn công vào người dân Mỹ kết thúc", vị quan chức Mỹ viết trong một bài đăng trên nền tảng X. Đoạn video dài khoảng 40 giây do ông Hegseth đăng tải cho thấy một con tàu di chuyển trên mặt biển, sau đó trúng loạt đạn và phát nổ.

Theo ông Hegseth, thông tin tình báo "chắc chắn" đã xác nhận con tàu đang chở ma túy và những người trên tàu là "những kẻ khủng bố ma túy". Song, ông không tiết lộ số lượng hoặc loại ma túy được cho là có trên tàu.

Động thái trên được cho là nỗ lực mới nhất của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm sử dụng sức mạnh quân sự của Mỹ để trấn áp nạn buôn bán ma túy vào nước này.

Phía Venezuela chưa bình luận về thông tin trên.

Trước đây, các hoạt động chống ma túy thường do Lực lượng tuần duyên Mỹ thực hiện, chứ không phải quân đội Mỹ.

Tuy nhiên, đầu tuần này, Lầu Năm Góc đã trình một bản tài liệu với Quốc hội, trong đó có nội dung Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xác định Mỹ đang tham gia vào "một cuộc xung đột vũ trang phi quốc tế" với các băng nhóm ma túy, theo Reuters. Tài liệu này nhằm giải thích cơ sở pháp lý của chính quyền ông Trump khi triển khai lực lượng quân sự Mỹ tại vùng Caribbean.

Một số cựu luật sư quân đội cho rằng những lời giải thích pháp lý do chính quyền ông Trump đưa ra về việc tiêu diệt những kẻ tình nghi buôn bán ma túy trên biển, thay vì bắt giữ họ không đáp ứng được các yêu cầu theo luật chiến tranh.

Tổng thống Trump cho biết chính quyền Mỹ cũng đang xem xét việc tấn công các băng nhóm ma túy "đi qua đường bộ" - động thái có thể gây ra thêm nhiều thách thức pháp lý.

Mỹ hiện đang tăng cường hiện diện quân sự ở vùng Caribbean. Ngoài máy bay F-35 ở Puerto Rico, Mỹ còn triển khai 8 tàu chiến, một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cùng hàng ngàn thủy thủ và lính thủy đánh bộ trong khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino ngày 2.10 cho biết đã phát hiện 5 máy bay chiến đấu gần bờ biển nước này và gọi đó là mối đe dọa từ Mỹ. Trong khi đó, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã nhiều lần phủ nhận liên quan các nhóm buôn bán ma túy.