Tổng thống Venezuela hé lộ cách ứng phó 'nếu bị Mỹ tấn công'

"Hôm nay, quá trình tham vấn đã bắt đầu... để ban bố tình trạng khẩn cấp theo hiến pháp và bảo vệ người dân, hòa bình và sự ổn định của chúng ta nếu Venezuela bị Mỹ tấn công về mặt quân sự, Tổng thống Maduro phát biểu trên truyền hình.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu trong buổi họp báo ở Caracas vào ngày 15.9 Ảnh: AFP

Việc ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép Tổng thống Maduro tạm thời đình chỉ các quyền cơ bản của người dân Venezuela. Dù vậy, Phó tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez tin tưởng rằng người dân Venezuela sẽ đoàn kết ủng hộ Tổng thống Maduro trong trường hợp bị Mỹ tấn công. Bà Rodriguez nhấn mạnh: "Venezuela đoàn kết trong việc bảo vệ đất nước. Chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ quê hương của mình".

Tổng thống Maduro đã đặt Venezuela trong tình trạng báo động cao về một đợt triển khai quân sự lớn của Mỹ gần bờ biển quốc gia Nam Mỹ này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã triển khai 8 tàu chiến mặt nước và 1 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đến vùng biển Nam Caribbean trong khuôn khổ kế hoạch đã được công bố nhằm chống buôn bán ma túy, nhưng dường như kế hoạch này đặc biệt nhằm gây áp lực lên Tổng thống Maduro, theo AFP.

Lực lượng Mỹ đã phá hủy ít nhất 3 thuyền bị nghi chở ma túy ở vùng Caribbean trong vài tuần gần đây, khiến 14 người thiệt mạng trong một động thái bị các chuyên gia Liên Hiệp Quốc lên án là "hành quyết ngoài vòng pháp luật", theo AFP.

Hôm 26.9, Đài NBC News dẫn 4 nguồn tin cho hay giới chức quân sự Mỹ tiết lộ rằng nước này đang vạch phương án tấn công lực lượng buôn ma túy bên trong lãnh thổ Venezuela. Nguồn tin cho biết thêm các cuộc không kích bằng máy bay không người lái có thể diễn ra trong vài tuần tới, nhắm vào thành viên, thủ lĩnh và hang ổ sản xuất của những nhóm buôn ma túy. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đến nay chưa phê duyệt hành động nào.