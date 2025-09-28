Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Mỹ rục rịch kế hoạch quân sự tại Venezuela?

Vi Trân
28/09/2025 05:30 GMT+7

Căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela đang tiếp tục leo thang khi Washington được cho là đang mưu tính một hành động quân sự tiềm tàng.

Nhà Trắng lấp lửng

Hôm qua, Đài NBC News dẫn 4 nguồn tin, trong đó có 2 quan chức Mỹ, cho biết giới chức quân sự nước này đang vạch phương án tấn công lực lượng buôn ma túy bên trong lãnh thổ Venezuela. Nguồn tin cho biết các cuộc không kích bằng máy bay không người lái có thể diễn ra trong vài tuần tới, nhắm vào thành viên, thủ lĩnh và hang ổ sản xuất của những nhóm buôn ma túy. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đến nay chưa phê duyệt hành động nào.

- Ảnh 1.

Trực thăng và tàu đổ bộ đệm khí Mỹ tập trận tại Puerto Rico ngày 5.9

ẢNH: THỦY QUÂN LỤC CHIẾN MỸ

Lầu Năm Góc không bình luận về thông tin trong khi Nhà Trắng lặp lại cáo buộc trước đó của ông Trump rằng Venezuela đang để cho các thành viên băng nhóm tội phạm và ma túy đến nước Mỹ. "Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra", NBC News dẫn thông báo cho biết. Chính quyền Venezuela chưa bình luận về thông tin trên. Tổng thống Nicolas Maduro đã bác bỏ mọi cáo buộc liên kết với hoạt động ma túy.

Trong những tuần gần đây, quân đội Mỹ đã tấn công ít nhất 3 thuyền từ Venezuela bị cáo buộc chở ma túy có thể đe dọa người Mỹ, theo thông báo của Tổng thống Trump trên mạng xã hội Truth Social. Chính quyền Mỹ chưa cung cấp bằng chứng cho thấy có ma túy trên tất cả những chiếc thuyền đó. 

Venezuela đề nghị giúp bắt trùm ma túy, Mỹ lên phương án tấn công

Một số nguồn tin cho biết sự leo thang quân sự gần đây của Mỹ một phần là do Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã không làm đủ để ngăn chặn nguồn cung ma túy từ lãnh thổ. Ông Maduro đã gửi thư cho ông Trump để đề nghị đối thoại và được cho là còn kèm theo đề nghị hỗ trợ Mỹ truy bắt các thủ lĩnh băng nhóm ma túy Tren de Aragua. Tuy nhiên, Nhà Trắng vẫn nhấn mạnh quan điểm rằng chính quyền của nhà lãnh đạo Venezuela là không hợp thức do Mỹ không công nhận cuộc bầu cử tổng thống Venezuela năm 2024.

Bước leo thang mới?

Hải quân Mỹ hiện có 8 tàu chiến với hơn 5.000 binh sĩ tại vùng biển Caribe, theo AP. Bên cạnh đó, Mỹ đã điều 10 tiêm kích F-35 tiên tiến đến Puerto Rico và một vài chiếc đã đến nơi. Ngoài ra, tàu ngầm USS Newport News chạy bằng năng lượng hạt nhân mang tên lửa hành trình cũng đang hoạt động ở khu vực Nam Mỹ.

Việc không kích bên trong lãnh thổ Venezuela được đánh giá sẽ là một bước leo thang lớn trong chiến dịch chống ma túy của chính quyền ông Trump tại khu vực và cũng thể hiện lập trường cứng rắn hơn của Washington đối với Caracas. Mỹ đã viện dẫn lý do tự vệ để tiến hành các cuộc tấn công tàu ở Caribe gần đây. Tuy nhiên, "nếu bắt đầu tấn công các hang ổ ma túy, chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ đạt đến mức độ vũ lực mà không còn cơ sở pháp lý nào có thể hỗ trợ. Với một cuộc đột kích quy mô lớn, chúng ta sẽ bắt đầu vượt khỏi ngưỡng tự vệ", đại tá Mỹ về hưu Bradley Martin, nhà nghiên cứu chính sách cấp cao tại Tổ chức RAND (Mỹ), cảnh báo.

Vì sao hàng trăm tướng Mỹ được lệnh về nước ?

Đài CNN ngày 27.9 dẫn các nguồn thạo tin cho biết việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth bất ngờ triệu tập hàng trăm tướng lĩnh từ nước ngoài về nước là nhằm trình bày nỗ lực tái định hình Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh và công bố các tiêu chuẩn mới đối với quân nhân. Cuộc họp dự kiến diễn ra tại bang Virginia vào ngày 30.9, nơi ông Hegseth dự kiến nhấn mạnh tầm quan trọng của "tinh thần chiến binh" và trình bày tầm nhìn mới cho quân đội Mỹ. Lầu Năm Góc chưa bình luận về thông tin này.

