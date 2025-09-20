Washington phủ quyết giải pháp về Gaza

Do 10 thành viên không thường trực trong số 15 thành viên của HĐBA soạn ra, dự thảo cũng yêu cầu lực lượng Hamas và các nhóm vũ trang khác phải trả tự do tức khắc, không điều kiện và đảm bảo nhân phẩm cho các con tin bị giam giữ.

Khói bốc lên từ hướng Israel bắn phá ở phạm vi TP.Gaza hôm 19.9 ảnh: Reuters

Được tổ chức bỏ phiếu trong cuộc họp lần thứ 10.000 của HĐBA LHQ, dự thảo nhận được 14 phiếu thuận và chỉ có 1 phiếu chống từ Mỹ. Điều này cũng đánh dấu lần thứ 6 Mỹ sử dụng quyền phủ quyết liên quan đến cuộc xung đột giữa Israel và Hamas ở Gaza. Theo AP, dự thảo cũng đi xa hơn những lần trước đó khi nêu bật cái gọi là "làm trầm trọng hơn sự chịu đựng" của dân thường Palestine tại Gaza.

Trong khi đó, Đại sứ Israel tại LHQ Danny Danon cho hay sau khi Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu phát biểu tại Đại hội đồng LHQ vào tuần sau, nhà lãnh đạo sẽ đến thủ đô Washington để gặp Tổng thống Donald Trump ngày 29.9.

Mỹ phủ quyết kêu gọi ngừng bắn, xe tăng, máy bay Israel oanh kích Gaza

Tại Gaza, các xe tăng Israel đã tiến công từ 2 hướng chính đến trung tâm TP.Gaza, theo Reuters hôm qua. Từ vùng ngoại ô phía đông TP.Gaza, lực lượng Israel dội pháo vào các khu vực Sheikh Radwan và Tel Al-Hawa, hai vị trí chiến lược cho phép xe tăng nước này áp sát nơi phần lớn dân thường đang trú ẩn là ở trung tâm và phía tây thành phố. Nhánh vũ trang của Hamas cảnh báo các con tin đã được phân tán rải rác khắp các khu vực của Gaza, và việc Israel đẩy mạnh sự tấn công đồng nghĩa sẽ không có con tin nào chạy thoát.

Trong một diễn biến khác, Israel tấn công các mục tiêu quân sự Hezbollah ở miền nam Li Băng. Ở Iran, Tehran chỉ trích việc châu Âu sẽ tiến tới cấm vận nước này vào cuối tháng nếu Iran không đáp ứng những yêu cầu cụ thể về chương trình hạt nhân.



