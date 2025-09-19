Mỹ phủ quyết kêu gọi ngừng bắn, xe tăng, máy bay Israel oanh kích Gaza

Tất cả 14 thành viên còn lại của Hội đồng đã ủng hộ nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ở Dải Gaza. Nghị quyết được khởi xướng vào tháng 8 nhằm đáp lại tuyên bố chính thức của Liên Hiệp Quốc về nạn đói sau gần hai năm Israel tiến hành chiến dịch quân sự chống lại Hamas ở Gaza.

Văn bản nghị quyết do AFP xem được đã yêu cầu “một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, vô điều kiện và vĩnh viễn ở Gaza được tất cả các bên tôn trọng” cũng như việc thả con tin ngay lập tức và vô điều kiện.

Mỹ đã nhiều lần bác bỏ cách tiếp cận đó, gần đây nhất là vào tháng 6 khi nước này sử dụng quyền phủ quyết để ủng hộ Israel.

Trước cuộc bỏ phiếu, Đại sứ Đan Mạch tại Liên Hiệp Quốc Christina Lassen phát biểu rằng “Hãy để nghị quyết này gửi đi một thông điệp rõ ràng, một thông điệp rằng Hội đồng Bảo an không quay lưng lại với những dân thường đang chết đói, với các con tin và yêu cầu ngừng bắn”.

Bà cảnh báo “Một thế hệ có nguy cơ bị mất mát không những vì xung đột mà còn vì nghèo đói và tuyệt vọng. Trong khi đó, Israel đã mở rộng hoạt động quân sự tại thành phố Gaza, khiến người dân thêm phần đau khổ”.

Đại sứ Pakistan Asim Ahmad gọi việc phủ quyết là “khoảnh khắc đen tối trong căn phòng này”. Trong khi đó, Đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc Danny Danon đã lên án nghị quyết, nói rằng “đề xuất được đưa ra mà không lên án Hamas, không lên án vụ thảm sát ngày 7.10”.

Vào ngày 7.10.2023, các tay súng Hamas tấn công miền nam Israel, khiến 1.219 người thiệt mạng và bắt giữ 251 người đến Gaza làm con tin.

Sau đó, Israel tiến hành chiến dịch tấn công trả đũa Hamas ở Dải Gaza, khiến hơn 65.000 người thiệt mạng, phần lớn là dân thường, theo AFP dẫn số liệu mới nhất do Cơ quan Y tế Gaza đưa ra.

Cuộc bỏ phiếu mới diễn ra khi xe tăng và máy bay chiến đấu của Israel tấn công thành phố Gaza ở phía bắc Dải Gaza. Đây là mục tiêu của một cuộc tấn công trên bộ mới của quân đội Israel, buộc người Palestine phải chạy trốn về phía nam.

Bệnh viện Al-Shifa ở thành phố Gaza ngày 18.9 thông báo đã tiếp nhận thi thể của 33 người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel kể từ nửa đêm.

Trong khi đó, quân đội Israel tuyên bố họ tiếp tục nhắm mục tiêu vào “cơ sở hạ tầng khủng bố Hamas” ở thành phố Gaza, và cũng đang hoạt động ở các thành phố Rafah và Khan Younis, thuộc miền nam Dải Gaza.

Theo AFP, cuộc tấn công trên bộ mới đã gây ra sự phẫn nộ quốc tế, khi Dải Gaza đã bị cuộc xung đột tàn phá và khu vực thành phố Gaza đang phải gánh chịu nạn đói do Liên Hiệp Quốc công bố.