Israel tuyên bố 'Gaza bốc cháy', LHQ công bố kết quả điều tra tội diệt chủng

Động thái này diễn ra khi một cuộc điều tra của Liên Hiệp Quốc kết luận Israel đã phạm tội ác diệt chủng tại Gaza, mà các quan chức cấp cao Israel, trong đó có Thủ tướng Benjamin Netanyahu, có vai trò kích động.

Israel gọi các cáo buộc này là "vô cùng bê bối".

Nước này đã ra lệnh cho hàng trăm nghìn cư dân của thành phố Gaza phải di tản.

Nhưng nhiều người dân trong những ngày gần đây cho biết họ chẳng còn nơi nào để đi. Các trại tạm cư mà họ đến đã quá tải và không an toàn đến mức họ phải quay trở lại chỗ cũ.

Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Volker Turk kêu gọi Israel ngừng cuộc tấn công: "Tôi chỉ có thể nghĩ về hậu quả đối với phụ nữ, với trẻ em suy dinh dưỡng, với người khuyết tật nếu họ lại bị tấn công theo cách này, và tôi phải nói rằng phản ứng duy nhất sau những gì đang diễn ra là hãy chấm dứt cuộc tàn sát".

Trong những tuần gần đây, quân đội Israel đã san bằng nhà cửa ở vùng ngoại ô, bao gồm cả các tòa nhà cao tầng.

Tuy nhiên, cư dân hôm 16.9 cho biết các cuộc oanh tạc vào thành phố đã leo thang đáng kể, với những vụ nổ lớn hơn phá hủy hàng chục ngôi nhà và tàu hải quân Israel cũng đã tham gia cùng xe tăng và máy bay trong cuộc oanh tạc.

Ông Abu al-Abd Zakqut cho biết họ hàng của ông đã bị đè chết dưới một khối bê tông và họ hiện không biết làm thế nào để lấy xác của cô.

"Những đứa trẻ đã làm gì - để phải chịu cảnh giết chóc như thế này? Chúng tôi đã tìm xác người để đưa ra ngoài từ ba giờ sáng đến giờ", ông Zakqut nói.

Người dân Palestine phải di dời khỏi miền bắc Gaza do chiến dịch quân sự của Israel ẢNH: REUTERS

Nhân viên cứu hộ Bashir Hajjaj cho biết: "Chúng tôi đã đưa ra rất, rất nhiều người tử vong và bị thương... Thật khó để đến được địa điểm vì các cuộc pháo kích".

Israel nói mục tiêu là nhằm xóa sổ Hamas với tư cách là một tổ chức chính trị và vũ trang.

Một quan chức quân sự Israel cho biết lực lượng lục quân đang tiến về trung tâm thành phố Gaza, và số lượng binh sĩ sẽ tăng lên trong những ngày tới để đối đầu với khoảng 3.000 chiến binh Hamas mà Israel tin là vẫn còn trong thành phố.

Báo cáo diệt chủng của Ủy ban Điều tra Liên Hiệp Quốc là tuyên bố mạnh mẽ nhất của Liên Hiệp Quốc cho đến nay, nhưng cơ quan này độc lập và không chính thức đại diện cho Liên Hiệp Quốc.

Báo cáo trích dẫn các ví dụ như quy mô các vụ giết hại, việc Israel chặn viện trợ, di dời cưỡng bức người Palestine và sự phá hủy một phòng khám hỗ trợ sinh sản.

"Cuộc diệt chủng đang diễn ra ở Gaza là một sự xúc phạm đạo đức và một tình trạng khẩn cấp về pháp lý. Các quốc gia thành viên (của Liên Hiệp Quốc) phải hành động ngay bây giờ", bà Pillay nói.

Một hiệp hội học giả về diệt chủng và các nhóm quyền con người cũng đã đưa ra kết luận tương tự.