Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Gaza bị oanh tạc dữ dội khi ngoại trưởng Mỹ đến Israel
Video Thế giới

Gaza bị oanh tạc dữ dội khi ngoại trưởng Mỹ đến Israel

La Vi
La Vi
15/09/2025 13:25 GMT+7

Giới chức Palestine cho biết lực lượng Israel đã phá hủy ít nhất 30 tòa nhà dân cư tại thành phố Gaza và buộc hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa, trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đến Israel hôm 14.9 để thảo luận về tương lai của cuộc xung đột.

Theo giới chức Palestine, lực lượng Israel đã phá hủy ít nhất 30 tòa nhà dân cư tại thành phố Gaza và buộc hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.

Cuộc tấn công diễn ra đúng thời điểm Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đến khu vực để đàm phán vào hôm 14.9.

Chuyến thăm của ông diễn ra trong bối cảnh các đồng minh khác của Mỹ tại Trung Đông đang có thái độ căng thẳng hơn sau vụ tấn công của Israel vào các lãnh đạo Hamas tại Qatar tuần trước.

Giới chức Mỹ xem việc Israel hôm 9.9 tấn công vào lãnh thổ của Qatar, một đồng minh thân cận của Mỹ, là một sự leo thang đơn phương, không phục vụ lợi ích của cả Mỹ lẫn Israel.

Israel tuyên bố kế hoạch chiếm thành phố Gaza như một phần của mục tiêu loại bỏ Hamas và đang gia tăng các cuộc tấn công vào nơi họ cho là thành trì cuối cùng của tổ chức vũ trang này.

Người dân được cho là đã nhận lệnh sơ tán ngay trước khi các tòa nhà bị oanh tạc, khiến hàng chục gia đình phải bỏ chạy khỏi các nơi trú ẩn tạm bợ.

Bà Zakyah al-Zein là một trong những người phải di tản.

Bà cho biết khi các cuộc không kích của Israel trúng vào các tòa nhà dân cư, các gia đình sợ hãi bồng bế trẻ em bỏ chạy, bỏ lại mọi thứ quần áo đồ dùng.

Gaza liên tục bị oanh tạc khi ngoại trưởng Mỹ đến Israel - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đến thăm Bức tường Khóc than tại Jerusalem hôm 14.9

ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, ông Rubio đang thăm Bức Tường Than khóc tại Jerusalem cùng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Ông nói Washington muốn thảo luận về cách đưa 48 con tin từ Gaza trở về - trong số đó 20 người được tin là còn sống - cũng như cách tái thiết vùng đất này.

Khám phá thêm chủ đề

gaza israel Ngoại trưởng mỹ Marco Rubio
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận