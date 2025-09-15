Gaza bị oanh tạc dữ dội khi ngoại trưởng Mỹ đến Israel

Theo giới chức Palestine, lực lượng Israel đã phá hủy ít nhất 30 tòa nhà dân cư tại thành phố Gaza và buộc hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.

Cuộc tấn công diễn ra đúng thời điểm Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đến khu vực để đàm phán vào hôm 14.9.

Chuyến thăm của ông diễn ra trong bối cảnh các đồng minh khác của Mỹ tại Trung Đông đang có thái độ căng thẳng hơn sau vụ tấn công của Israel vào các lãnh đạo Hamas tại Qatar tuần trước.

Giới chức Mỹ xem việc Israel hôm 9.9 tấn công vào lãnh thổ của Qatar, một đồng minh thân cận của Mỹ, là một sự leo thang đơn phương, không phục vụ lợi ích của cả Mỹ lẫn Israel.

Israel tuyên bố kế hoạch chiếm thành phố Gaza như một phần của mục tiêu loại bỏ Hamas và đang gia tăng các cuộc tấn công vào nơi họ cho là thành trì cuối cùng của tổ chức vũ trang này.

Người dân được cho là đã nhận lệnh sơ tán ngay trước khi các tòa nhà bị oanh tạc, khiến hàng chục gia đình phải bỏ chạy khỏi các nơi trú ẩn tạm bợ.

Bà Zakyah al-Zein là một trong những người phải di tản.

Bà cho biết khi các cuộc không kích của Israel trúng vào các tòa nhà dân cư, các gia đình sợ hãi bồng bế trẻ em bỏ chạy, bỏ lại mọi thứ quần áo đồ dùng.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đến thăm Bức tường Khóc than tại Jerusalem hôm 14.9 ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, ông Rubio đang thăm Bức Tường Than khóc tại Jerusalem cùng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Ông nói Washington muốn thảo luận về cách đưa 48 con tin từ Gaza trở về - trong số đó 20 người được tin là còn sống - cũng như cách tái thiết vùng đất này.