Bị kết luận phạm tội diệt chủng ở Gaza, Israel phản ứng

Ủy ban Điều tra quốc tế độc lập về lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng hôm nay 16.9 công bố kết luận rằng Israel đã phạm tội diệt chủng ở Dải Gaza và các quan chức cấp cao của Israel, bao gồm cả Thủ tướng Benjamin Netanyahu, đã kích động những hành động này, theo Reuters.

Báo cáo của Ủy ban Điều tra quốc tế độc lập về lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng trích dẫn các ví dụ về quy mô của các vụ giết người, chặn viện trợ, cưỡng ép di dời và phá hủy một phòng khám đa khoa để củng cố kết luận về tội diệt chủng, đồng thời lên tiếng ủng hộ các nhóm nhân quyền và những bên khác đã có kết luận tương tự.

Một tòa nhà dân cư ở thành phố Gaza thuộc Dải Gaza bị phá hủy do cuộc không kích của Israel gần đây Ảnh: Reuters

"Tội diệt chủng đang diễn ra ở Gaza. Trách nhiệm về những tội ác tàn bạo này thuộc về chính quyền Israel ở cấp cao nhất, những người đã dàn dựng một chiến dịch diệt chủng trong gần hai năm qua với mục đích cụ thể là tiêu diệt nhóm người Palestine ở Gaza", bà Navi Pillay, đứng đầu Ủy ban Điều tra quốc tế độc lập về lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, và là cựu thẩm phán Tòa án Hình sự quốc tế, khẳng định.

Ủy ban điều tra cũng kết luận rằng những tuyên bố của Thủ tướng Netanyahu và các quan chức khác là "bằng chứng trực tiếp cho thấy ý định diệt chủng".

Ông Daniel Meron, Đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva (Thụy Sĩ), đã gọi kết luận của Ủy ban Điều tra quốc tế độc lập về lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng là "giả mạo", được soạn bởi "các tay sai của Hamas". "Israel hoàn toàn bác bỏ những lời lẽ phỉ báng do ủy ban điều tra này công bố hôm nay", ông Meron nói với các phóng viên.

Gaza liên tục bị oanh tạc khi ngoại trưởng Mỹ đến Israel

Israel cáo buộc Ủy ban Điều tra quốc tế độc lập về lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng có động cơ chính trị chống lại Israel, và đã từ chối hợp tác với ủy ban này, theo Reuters.

Theo số liệu mới nhất của Cơ quan Y tế Gaza, chiến dịch của Israel nhắm vào Hamas tại Dải Gaza đã khiến ít nhất 64.905 người thiệt mạng, phần lớn là dân thường. Liên Hiệp Quốc cho rằng con số này là đáng tin cậy.

Israel tiến hành chiến dịch trả đũa ở Gaza kể từ khi các tay súng Hamas tấn công miền nam Israel vào ngày 7.10.2023, khiến 1.219 người thiệt mạng và bắt giữ 251 người đến Gaza làm con tin.

Một quan chức quân sự Israel hôm nay xác nhận Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã bắt đầu giai đoạn chính của chiến dịch tấn công vào thành phố Gaza, trung tâm đô thị chính của Dải Gaza.

Vị quan chức cho biết thêm lực lượng bộ binh đang tiến sâu hơn vào thành phố Gaza, tiến về phía trung tâm thành phố, và IDF đã sẵn sàng tiếp tục các hoạt động cho đến khi đánh bại Hamas. Ông cho biết thêm IDF ước tính có khoảng 2.000-3.000 thành viên Hamas đang hoạt động ở thành phố Gaza.

Cũng theo vị quan chức, IDF dự định tiến hành các hoạt động tại thành phố Gaza một cách nhanh chóng nhưng an toàn, ưu tiên sự an toàn của con tin và dân thường.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Hamas đối với việc IDF bắt đầu chiến dịch tấn công vào trung tâm thành phố Gaza.