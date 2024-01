Tòa án Công lý Quốc tế yêu cầu Israel ngăn chặn 'hành động diệt chủng' ở Gaza

Reuters đưa tin, theo phán quyết của ICJ, Israel phải đảm bảo lực lượng nước này không phạm tội diệt chủng, trừng phạt các hành vi kích động diệt chủng và thực hiện các biện pháp để cải thiện tình hình nhân đạo tại Gaza. ICJ cũng yêu cầu Israel phải báo cáo cho tòa án trong vòng một tháng về những việc họ làm để đáp ứng các yêu cầu này.

Thẩm phán Joan Donoghue, Chủ tịch ICJ, cho biết ICJ công nhận quyền được bảo vệ của người Palestine trước các hành động diệt chủng. Bà cũng nói phán quyết của ICJ tạo ra nghĩa vụ pháp lý quốc tế cho Israel, theo đài Al Jazeera.

Không gian bên trong trụ sở ICJ hôm 26.1 REUTERS

Vào tháng 12.2023, Nam Phi đệ đơn kiện lên ICJ, cáo buộc Israel có những hành động mang tính "diệt chủng" tại Dải Gaza. Trong đơn kiện, Nam Phi cho rằng Israel đã vi phạm nghĩa vụ được quy định trong Công ước về Ngăn ngừa và Trừng phạt tội Diệt chủng năm 1948 mà cả hai nước đều là thành viên.

Trong khi quá trình tố tụng có thể kéo dài nhiều năm mới đi đến phán quyết cuối cùng, Nam Phi đã yêu cầu ICJ đưa ra phán quyết tạm thời về các biện pháp khẩn cấp nhằm bảo vệ dân Palestine trước những tổn hại nghiêm trọng, không thể khắc phục do hoạt động quân sự của Israel. Các biện pháp khẩn cấp đó bao gồm việc Israel ngừng bắn ở Gaza.

Israel đã bác bỏ cáo buộc của Nam Phi, cho rằng đây là những tuyên bố sai trái và bóp méo sự thật. Israel cũng viện dẫn quyền tự vệ của mình và khẳng định rằng các hoạt động quân sự của họ tuân thủ luật pháp quốc tế.

Bình luận về phán quyết ngày 26.1, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben Gvir của Israel đã chỉ trích ICJ, cho rằng tòa án có tư tưởng "bài Do Thái". "Quyết định mang tính bài Do Thái của tòa án ở The Hague chứng minh điều đã được biết: Tòa án này không tìm kiếm công lý mà mưu cầu việc đàn áp người Do Thái. Họ đã im lặng trong thời kỳ diệt chủng Holocaust và ngày nay họ tiếp tục đạo đức giả và còn hơn thế nữa", tờ The Times of Israel dẫn lời vị quan chức.

Dù ICJ không yêu cầu ngừng bắn ở Gaza như yêu cầu của Nam Phi, Pretoria đã hoan nghênh phán quyết của tòa án, gọi đây là "chiến thắng quyết định" cho nền pháp quyền quốc tế, theo AFP. Tổng thống Cyril Ramaphosa và các quan chức hàng đầu trong đảng cầm quyền ở Nam Phi đã nhảy múa và hát hò để ăn mừng sau khi các thẩm phán ICJ đọc xong phán quyết.

Ông Sami Abu Zuhri, một quan chức cấp cao của Hamas, nói với Reuters rằng phán quyết của ICJ là diễn biến quan trọng góp phần cô lập Israel và vạch trần tội ác của nước này ở Gaza. "Chúng tôi kêu gọi các bên tìm cách buộc lực lượng chiếm đóng thực hiện phán quyết của tòa án", ông nói.

Trong một tuyên bố, cơ quan ngoại giao của Chính quyền Palestine bày tỏ hoan nghênh phán quyết của ICJ, nói đây là "lời nhắc nhở quan trọng" rằng không nhà nước nào đứng trên luật pháp, theo Al Jazeera.

ICJ, còn gọi là Tòa án Thế giới, là một trong 6 cơ quan chủ chốt của Liên Hiệp Quốc, có trụ sở tại thành phố The Hague của Hà Lan. Đây là tòa án hàng đầu thế giới đứng ra giải quyết tranh chấp pháp lý giữa các quốc gia cũng như tư vấn cho các cơ quan LHQ về các vấn đề luật quốc tế. Phán quyết của ICJ mang tính ràng buộc, nhưng cơ quan này không có cơ chế đảm bảo thực thi phán quyết.