Nhà Trắng treo tranh 'Đại lộ Danh vọng Tổng thống', bất ngờ ‘chân dung’ ông Biden

Nhà Trắng hôm 24.9 vừa giới thiệu một “Đại lộ Danh vọng Tổng thống” (Presidential Walk of Fame) dọc theo hành lang nổi bật bên ngoài Cánh Tây Nhà Trắng. Nơi đây vừa treo chân dung đen trắng của các đời tổng thống Mỹ.

Tuy nhiên, hình ảnh đáng chú ý là khung tranh của cựu Tổng thống Joe Biden lại không có hình chân dung ông, thay vào đó lại là hình chiếc bút ký tự động.

Chân dung Tổng thống Mỹ Donald Trump ở hai bên trên cương vị tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Hình ảnh Tổng thống thứ 46 Joe Biden bị thay bằng ảnh bút ký tự động ẢNH: NHÀ TRẮNG

Ông Trump nhiều lần chỉ trích việc người tiền nhiệm Biden sử dụng bút tự động. Trong buổi phỏng vấn với The Daily Caller đầu tháng 9, đương kim tổng thống Mỹ nói sẽ đặt ảnh bút ký tự động thay cho chân dung ông Biden tại Đại lộ Danh vọng Tổng thống.

Vào tháng 6, ông Trump đã ký sắc lệnh yêu cầu điều tra việc người tiền nhiệm sử dụng bút ký tự động, viện dẫn tình trạng “suy giảm nhận thức” của ông Biden. Thời điểm đó, ông Biden đã bác bỏ các cáo buộc, nói rằng bản thân ông là người ra quyết định khi ký các sắc lệnh, lệnh ân xá hay những quyết định quan trọng khác.

Người phát ngôn của ông Biden hiện từ chối bình luận về việc ảnh chân dung của ông bị thay thế.

"Đại lộ Danh vọng Tổng thống" ở Cánh Tây Nhà Trắng ẢNH: NHÀ TRẮNG

Chris Meagher, cựu phó thư ký báo chí của ông Biden, đã châm biếm trên mạng xã hội X: “Không ngừng ấn tượng trước việc Nhà Trắng của ông Trump luôn tập trung vào lời hứa từ ngày đầu là hạ giá cả và giúp các gia đình đỡ khó khăn. Đúng là trang trí hành lang thật sự giải quyết được điều đó”.

Hồi tháng 3, ông Trump khẳng định bản thân chưa từng dùng bút ký tự động. “Chúng ta có thể dùng nó để ký thư cho các em nhỏ nào đó, tuy nhiên dùng để ký lệnh ân xá hay các văn bản khác thì thật xấu hổ”, ông nói.

Theo Đài ABC News, bút ký tự động được các quan chức quốc hội Mỹ và Nhà Trắng sử dụng phổ biến. Một số cựu tổng thống Mỹ ở cả hai đảng cũng từng sử dụng.