Ông Trump hủy đàm phán với Venezuela, Caracas cảnh báo âm mưu tại Đại sứ quán Mỹ

Theo The New York Times ngày 7.10 dẫn lời các quan chức Mỹ, Đặc phái viên Richard Grenell đã tiến hành đàm phán với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong nhiều tháng qua. Ông Grenell được cho là đang tìm cách đạt được một thỏa thuận nhằm tránh xung đột lớn hơn và mở đường cho doanh nghiệp Mỹ tiếp cận nguồn dầu mỏ của Venezuela.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (phải) ẢNH: AFP

Tuy nhiên, các cuộc tiếp xúc trở nên căng thẳng hơn khi quân đội Mỹ tăng cường tấn công các tàu thuyền bị cáo buộc liên quan ma túy. Do vậy, quyết định chấm dứt nỗ lực ngoại giao của Nhà Trắng được xem là tín hiệu cho thấy Washington có thể mở rộng hoạt động quân sự nhằm vào Venezuela.

Phía Venezuela chưa bình luận về thông tin trên.

Ngày 3.10, quân đội Mỹ tấn công một tàu trên vùng biển quốc tế gần Venezuela, khiến 4 người thiệt mạng, theo thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Đây là vụ tấn công thứ 4 do lực lượng Mỹ tiến hành nhằm vào các tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy ở vùng biển Caribbean.

Một quan chức Nhà Trắng cho hay ông Trump sẵn sàng sử dụng "mọi yếu tố sức mạnh của Mỹ" để ngăn chặn dòng ma túy tràn vào nước này, đồng thời gửi thông điệp trực tiếp tới ông Maduro yêu cầu chấm dứt hoạt động buôn lậu ma túy từ Venezuela.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Trump ngày 5.10 cho hay Mỹ cũng sẽ bắt đầu xem xét hoạt động tấn công băng nhóm buôn bán ma túy trên đất liền. "Họ không còn đi vào bằng đường biển nữa, nên bây giờ chúng ta sẽ phải bắt đầu tìm kiếm trên đất liền vì họ sẽ buộc phải đi bằng đường bộ", theo Reuters dẫn lời ông Trump.

Trong một bức thư gửi ông Trump hồi tháng 9, Tổng thống Maduro phủ nhận việc Venezuela dính líu đến buôn bán ma túy, đồng thời đề nghị nối lại các cuộc đàm phán với Washington thông qua Đặc phái viên Grenell.

Mỹ hiện tăng cường lực lượng quân sự ở vùng Caribbean. Ngoài máy bay F-35 ở Puerto Rico, Mỹ còn triển khai 8 tàu chiến, một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cùng khoảng 4.000 binh sĩ trong khu vực.

Venezuela cảnh báo âm mưu tấn công Đại sứ quán Mỹ tại Caracas

Trong một diễn biến khác, Venezuela ngày 6.10 đã cảnh báo về một âm mưu tấn công bằng chất nổ nhằm vào khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ đã đóng cửa tại thủ đô Caracas, trong bối cảnh căng thẳng song phương gia tăng liên quan hoạt động triển khai quân sự của Washington ở vùng Caribbean, theo Hãng tin AP.

Ông Jorge Rodriguez, Chủ tịch Quốc hội và là trưởng phái đoàn Venezuela đối thoại với Mỹ, cho biết thông qua "ba kênh khác nhau", phía Mỹ đã được cảnh báo về "mối đe dọa nghiêm trọng" từ các nhóm cực hữu nhưng tự xưng là người ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro.

"Các nhóm cực đoan cánh hữu trong nước đã chuẩn bị, nỗ lực đặt chất nổ gây chết người tại Đại sứ quán Mỹ ở Caracas", ông Rodriguez nói.

Ông Rodriguez cho biết chính phủ Venezuela đã tăng cường biện pháp bảo vệ đối với khu phức hợp ngoại giao Mỹ, đồng thời thông báo cho một đại sứ quán châu Âu - đóng vai trò đầu mối - để thông báo tình hình.

Bộ Ngoại giao Mỹ chưa bình luận về thông tin trên.

Mặc dù đại sứ quán Mỹ tại Caracas đã đóng cửa từ năm 2019 sau khi Washington cắt đứt quan hệ ngoại giao với chính quyền Tổng thống Maduro, cơ sở này vẫn duy trì một nhóm nhân viên phụ trách an ninh và bảo trì. Khu đại sứ quán rộng lớn này hiện được cảnh sát Venezuela tuần tra thường xuyên, kể từ khi đóng cửa cách đây hơn 5 năm.