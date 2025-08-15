Đắk Lắk: Chìm tàu cá, 5 ngư dân được cứu kịp thời

Sáng 15.8, Đồn Biên phòng An Hải (Bộ đội biên phòng Đắk Lắk) cho biết đơn vị vừa kịp thời cứu hộ thành công 5 ngư dân bị chìm tàu trên vùng biển của địa phương.

Tàu cá của ngư dân tỉnh Gia Lai bị chìm trên vùng biển xã Ô Loan, Đắk Lắk (xã An Hòa Hải, H.Tuy An, Phú Yên cũ) ẢNH: PHẠM CHUNG

Vào lúc 8 giờ 30 ngày 14.8, Đồn Biên phòng An Hải nhận được tin báo tàu cá BĐ 98470 TS, công suất 942CV, dài 18,2 m, hành nghề câu cá ngừ đại dương, trên thuyền có 5 lao động, do ông Nguyễn Văn Tàu (40 tuổi, trú thôn Tân Thành 2, P.Hoài Nhơn Bắc, Gia Lai) làm chủ kiêm thuyền trưởng bị nạn trên vùng biển thôn Xóm Cát, xã Ô Loan, cách bờ biển khoảng 1 hải lý.

Sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng An Hải đã cử 1 phương tiện của ngư dân trên địa bàn cùng 5 cán bộ, chiến sĩ đơn vị cơ động ra khu vực tàu cá bị nạn, tiến hành triển khai các biện pháp cứu hộ, hỗ trợ khắc phục sự cố.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng An Hải đã huy động chiến sĩ, tàu cá của ngư dân địa phương có mặt kịp thời cứu giúp ngư dân gặp nạn ẢNH: PHẠM CHUNG

Đến 14 giờ cùng ngày, Đồn Biên phòng An Hải tiếp tục cử 1 phương tiện, 4 cán bộ, chiến sĩ ra vị trí tàu cá bị nạn để tiếp tục hỗ trợ bà con ngư dân kéo vớt phương tiện. Ngay sau đó, tàu cá BĐ 98470 TS được tàu cứu hộ KH 99789 TS do ông Cao Văn Thơ (58 tuổi, trú P.Nha Trang, Khánh Hòa) làm thuyền trưởng kéo đưa về cảng Quy Nhơn, Gia Lai để sửa chữa.

Việc phối hợp, triển khai công tác cứu hộ nhanh chóng, nhịp nhàng giữa các lực lượng đã góp phần đảm bảo an toàn tính mạng cho 5 ngư dân trên tàu cá gặp nạn, hạn chế tối đa thiệt hại người và về tài sản.