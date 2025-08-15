Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Đắk Lắk: Chìm tàu cá, 5 ngư dân được cứu kịp thời

Trần Bích Ngân
Trần Bích Ngân
15/08/2025 08:19 GMT+7

Tàu cá với 5 ngư dân bị chìm trên vùng biển xã Ô Loan, Đắk Lắk (xã An Hòa Hải, H.Tuy An, Phú Yên cũ) đã được Bộ đội biên phòng Đắk Lắk kịp thời cứu giúp.

Sáng 15.8, Đồn Biên phòng An Hải (Bộ đội biên phòng Đắk Lắk) cho biết đơn vị vừa kịp thời cứu hộ thành công 5 ngư dân bị chìm tàu trên vùng biển của địa phương.

Kịp thời cứu giúp 5 ngư dân bị chìm tàu trên vùng biển Đắk Lắk - Ảnh 1.

Tàu cá của ngư dân tỉnh Gia Lai bị chìm trên vùng biển xã Ô Loan, Đắk Lắk (xã An Hòa Hải, H.Tuy An, Phú Yên cũ)

ẢNH: PHẠM CHUNG

Vào lúc 8 giờ 30 ngày 14.8, Đồn Biên phòng An Hải nhận được tin báo tàu cá BĐ 98470 TS, công suất 942CV, dài 18,2 m, hành nghề câu cá ngừ đại dương, trên thuyền có 5 lao động, do ông Nguyễn Văn Tàu (40 tuổi, trú thôn Tân Thành 2, P.Hoài Nhơn Bắc, Gia Lai) làm chủ kiêm thuyền trưởng bị nạn trên vùng biển thôn Xóm Cát, xã Ô Loan, cách bờ biển khoảng 1 hải lý.

Sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng An Hải đã cử 1 phương tiện của ngư dân trên địa bàn cùng 5 cán bộ, chiến sĩ đơn vị cơ động ra khu vực tàu cá bị nạn, tiến hành triển khai các biện pháp cứu hộ, hỗ trợ khắc phục sự cố.

Kịp thời cứu giúp 5 ngư dân bị chìm tàu trên vùng biển Đắk Lắk - Ảnh 2.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng An Hải đã huy động chiến sĩ, tàu cá của ngư dân địa phương có mặt kịp thời cứu giúp ngư dân gặp nạn

ẢNH: PHẠM CHUNG

Đến 14 giờ cùng ngày, Đồn Biên phòng An Hải tiếp tục cử 1 phương tiện, 4 cán bộ, chiến sĩ ra vị trí tàu cá bị nạn để tiếp tục hỗ trợ bà con ngư dân kéo vớt phương tiện. Ngay sau đó, tàu cá BĐ 98470 TS được tàu cứu hộ KH 99789 TS do ông Cao Văn Thơ (58 tuổi, trú P.Nha Trang, Khánh Hòa) làm thuyền trưởng kéo đưa về cảng Quy Nhơn, Gia Lai để sửa chữa.

Việc phối hợp, triển khai công tác cứu hộ nhanh chóng, nhịp nhàng giữa các lực lượng đã góp phần đảm bảo an toàn tính mạng cho 5 ngư dân trên tàu cá gặp nạn, hạn chế tối đa thiệt hại người và về tài sản.

Tin liên quan

Bộ đội biên phòng Phú Yên giúp dân giải cứu tàu cá mắc cạn

Bộ đội biên phòng Phú Yên giúp dân giải cứu tàu cá mắc cạn

Các chiến sĩ biên phòng Phú Yên cùng hàng chục người dân đã giải cứu thành công tàu cá mắc cạn tại cửa biển Lễ Thịnh (H.Tuy An).

Khám phá thêm chủ đề

Ngư dân Đồn Biên phòng An Hải Cảng Quy Nhơn chìm tàu cá Gia Lai Đắk Lắk
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận