Bộ đội biên phòng Phú Yên giúp dân giải cứu tàu cá mắc cạn

Chiều 15.12, trung tá Phạm Văn Chung, Chính trị viên phó Đồn biên phòng An Hải (Bộ đội biên phòng Phú Yên), cho biết chiếc tàu cá mắc cạn là của ngư dân Nguyễn Văn Liệu (55 tuổi, ở thôn Xóm Cát, xã An Hòa Hải, H.Tuy An, Phú Yên). Lúc 12 giờ ngày 13.12, khi đang di chuyển vào bờ thì tàu cá này bị mắc cạn tại cửa biển Lễ Thịnh thuộc thôn Phú Lương, xã An Ninh Đông, H.Tuy An, trên tàu có 2 ngư dân.

Tàu cá của ngư dân bị mắc cạn tại cửa biển Lễ Thịnh, xã An Ninh Đông, H.Tuy An ẢNH: ĐỒN BIÊN PHÒNG AN HẢI

Theo trung tá Chung, nguyên nhân khiến con tàu mắc cạn là cửa biển cạn lại gặp sóng to, gió lớn. Nhận được tin báo, Đồn biên phòng An Hải đã cử 15 cán bộ, chiến sĩ, 1 ca nô, đồng thời huy động 2 tàu cá khác của ngư dân cùng đông đảo người dân xã An Ninh Đông đến cứu hộ.

Hàng chục người dân cùng chiến sĩ Đồn biên phòng An Hải giải cứu tàu cá mắc cạn ẢNH: ĐỒN BIÊN PHÒNG AN HẢI

Sau 8 tiếng nỗ lực, tàu cá của ngư dân được đưa vào bờ để sửa chữa ẢNH: ĐỒN BIÊN PHÒNG AN HẢI

"Do mưa to và sóng lớn, chúng tôi phải huy động sức người, mắc dây thừng để kéo tàu cá mắc cạn vào bờ. Bên cạnh các chiến sĩ của đồn, hàng chục người dân tại địa phương đã cùng tham gia giải cứu con tàu. Sau 8 tiếng nỗ lực, đến 20 giờ cùng ngày, chúng tôi đã kéo được tàu cá vào bờ để sửa chữa", trung tá Chung nói.

Rất may, sự cố trên không gây thiệt hại về người, ước tính thiệt hại tài sản khoảng 200 triệu đồng.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, mưa to kèm sóng lớn, Đồn biên phòng An Hải cũng khuyến cáo người dân hạn chế ra khơi vào thời tiết xấu để tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc.