Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Trắng đêm chạy đua với triều cường, cứu kè biển ở Đà Nẵng

Mạnh Cường
Mạnh Cường
30/10/2025 10:12 GMT+7

Gần 1.000 người gồm cán bộ, chiến sĩ, công an, dân quân và người dân địa phương xuyên đêm \chạy đua' dưới mưa lạnh để khẩn cấp gia cố nhằm cứu kè biển ở TP.Đà Nẵng trước tình hình sạt lở diễn biến phức tạp, đe dọa trực tiếp khu dân cư lân cận.

Sáng nay 30.10, ông Phạm Được, Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa (TP.Đà Nẵng), cho biết trong đêm qua 29.10 và rạng sáng nay gần 1.000 người đã "chạy đua" với triều cường, xuyên đêm quần quật dưới mưa lạnh để khẩn cấp gia cố kè biển An Lương trước tình hình sạt lở diễn biến phức tạp, đe dọa trực tiếp khu dân cư lân cận.

Diễn biến sạt lở tại khu vực kè bến cá An Lương (xã Duy Nghĩa) tối qua 29.10 đã trở nên vô cùng căng thẳng. Dù chính quyền và người dân vừa hoàn tất việc khắc phục 2 điểm sụt lún nặng vào chiều cùng ngày, thì đến tối mưa lớn kết hợp với triều cường đã bất ngờ gây sạt sâu một đoạn kè mới, xói lở nền và uy hiếp trực tiếp khu vực dân cư phía trong.

Gần 1.000 người thức trắng đêm 'chạy đua' với triều cường 'cứu' kè biển ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Gần 1.000 người tham gia cứu bờ kè An Lương

ẢNH: TUYẾT MAI

Trước nguy cơ vỡ kè, đe dọa sự an toàn của hàng trăm hộ dân, UBND xã Duy Nghĩa đã khẩn cấp huy động gần 1.000 người tham gia ứng cứu.

Lực lượng này bao gồm cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315, công an, quân sự, dân quân tự vệ, đoàn viên, thanh niên và đông đảo người dân địa phương.

Nước sông Vu Gia - Thu Bồn vượt đỉnh lũ 'đại hồng thủy' năm 1964

Không chỉ tham gia bằng sức người, nhiều hộ dân còn tự nguyện đưa hàng chục xe tải đến hỗ trợ vận chuyển cát từ bãi biển thôn Tây Sơn Đông về khu vực bến cá để làm bao tải, củng cố thân kè.

Dưới ánh đèn tạm bợ giữa trời mưa lạnh, không khí làm việc tại bến cá An Lương diễn ra vô cùng khẩn trương. Gần 1.000 người được phân chia nhiệm vụ rõ ràng, mỗi người một việc. Người xúc cát, người buộc bao, người vận chuyển, người xếp bao thành kè tạm tại các vị trí sạt lở…

Lực lượng tại chỗ đã phối hợp nhịp nhàng với bộ đội, công an, dân quân, làm việc không ngừng nghỉ xuyên đêm với quyết tâm bảo vệ tuyến kè, bảo vệ khu dân cư, giữ vững bến cá - nơi neo đậu và giao thương hải sản trọng yếu của ngư dân.

Gần 1.000 người thức trắng đêm 'chạy đua' với triều cường 'cứu' kè biển ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Từng bao tải cát được gia cố tạm để cứu kè biển

ẢNH: TUYẾT MAI

Đến rạng sáng nay 30.10, các vị trí sạt lở chính đã cơ bản được gia cố tạm thời, nguy cơ vỡ kè được đẩy lùi. Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục túc trực theo dõi sát diễn biến mưa lũ và triều cường.

Ông Phạm Được, Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa, khẳng định sự vào cuộc khẩn trương của chính quyền, lực lượng vũ trang cùng tinh thần đoàn kết, đồng lòng của nhân dân là yếu tố then chốt giúp ngăn chặn thiệt hại, bảo đảm an toàn cho tuyến kè bến cá An Lương.

"Địa phương vẫn đang duy trì trực ban xuyên đêm, phối hợp các đơn vị chuyên môn theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sẵn sàng ứng phó nếu có tình huống xấu xảy ra", ông Được nói.

Tin liên quan

Đà Nẵng: Bộ đội căng mình 'vá' kè biển Duy Nghĩa

Đà Nẵng: Bộ đội căng mình 'vá' kè biển Duy Nghĩa

Sư đoàn 315 (Quân khu 5) khẩn trương gia cố kè biển Duy Nghĩa (TP.Đà Nẵng) bị sạt lở, vượt lũ hỗ trợ người dân vùng ngập sâu.

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng kè biển gia cố kè biển chạy đua
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận