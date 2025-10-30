Trắng đêm chạy đua với triều cường, cứu kè biển ở Đà Nẵng

Sáng nay 30.10, ông Phạm Được, Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa (TP.Đà Nẵng), cho biết trong đêm qua 29.10 và rạng sáng nay gần 1.000 người đã "chạy đua" với triều cường, xuyên đêm quần quật dưới mưa lạnh để khẩn cấp gia cố kè biển An Lương trước tình hình sạt lở diễn biến phức tạp, đe dọa trực tiếp khu dân cư lân cận.

Diễn biến sạt lở tại khu vực kè bến cá An Lương (xã Duy Nghĩa) tối qua 29.10 đã trở nên vô cùng căng thẳng. Dù chính quyền và người dân vừa hoàn tất việc khắc phục 2 điểm sụt lún nặng vào chiều cùng ngày, thì đến tối mưa lớn kết hợp với triều cường đã bất ngờ gây sạt sâu một đoạn kè mới, xói lở nền và uy hiếp trực tiếp khu vực dân cư phía trong.

Gần 1.000 người tham gia cứu bờ kè An Lương ẢNH: TUYẾT MAI

Trước nguy cơ vỡ kè, đe dọa sự an toàn của hàng trăm hộ dân, UBND xã Duy Nghĩa đã khẩn cấp huy động gần 1.000 người tham gia ứng cứu.

Lực lượng này bao gồm cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315, công an, quân sự, dân quân tự vệ, đoàn viên, thanh niên và đông đảo người dân địa phương.

Không chỉ tham gia bằng sức người, nhiều hộ dân còn tự nguyện đưa hàng chục xe tải đến hỗ trợ vận chuyển cát từ bãi biển thôn Tây Sơn Đông về khu vực bến cá để làm bao tải, củng cố thân kè.

Dưới ánh đèn tạm bợ giữa trời mưa lạnh, không khí làm việc tại bến cá An Lương diễn ra vô cùng khẩn trương. Gần 1.000 người được phân chia nhiệm vụ rõ ràng, mỗi người một việc. Người xúc cát, người buộc bao, người vận chuyển, người xếp bao thành kè tạm tại các vị trí sạt lở…

Lực lượng tại chỗ đã phối hợp nhịp nhàng với bộ đội, công an, dân quân, làm việc không ngừng nghỉ xuyên đêm với quyết tâm bảo vệ tuyến kè, bảo vệ khu dân cư, giữ vững bến cá - nơi neo đậu và giao thương hải sản trọng yếu của ngư dân.

Từng bao tải cát được gia cố tạm để cứu kè biển ẢNH: TUYẾT MAI

Đến rạng sáng nay 30.10, các vị trí sạt lở chính đã cơ bản được gia cố tạm thời, nguy cơ vỡ kè được đẩy lùi. Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục túc trực theo dõi sát diễn biến mưa lũ và triều cường.

Ông Phạm Được, Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa, khẳng định sự vào cuộc khẩn trương của chính quyền, lực lượng vũ trang cùng tinh thần đoàn kết, đồng lòng của nhân dân là yếu tố then chốt giúp ngăn chặn thiệt hại, bảo đảm an toàn cho tuyến kè bến cá An Lương.

"Địa phương vẫn đang duy trì trực ban xuyên đêm, phối hợp các đơn vị chuyên môn theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sẵn sàng ứng phó nếu có tình huống xấu xảy ra", ông Được nói.