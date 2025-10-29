Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng: Bộ đội căng mình 'vá' kè biển Duy Nghĩa

Huy Đạt
Huy Đạt
29/10/2025 13:12 GMT+7

Sư đoàn 315 (Quân khu 5) khẩn trương gia cố kè biển Duy Nghĩa (TP.Đà Nẵng) bị sạt lở, vượt lũ hỗ trợ người dân vùng ngập sâu.

Ngày 29.10, mưa lũ kéo dài, nước lũ chảy xiết kết hợp triều cường và sóng lớn đã làm vỡ một đoạn kè biển thuộc xã Duy Nghĩa (TP.Đà Nẵng), đe dọa trực tiếp hàng chục hộ dân sinh sống ven sông Thu Bồn.

Đà Nẵng: Bộ đội căng mình 'vá' kè biển Duy Nghĩa- Ảnh 1.

Một đoạn kè biển Duy Nghĩa bị phá vỡ, sóng biển khoét sâu, đe dọa trực tiếp nhiều hộ dân sinh sống ven biển

ẢNH: H.Đ

Ngay sau khi nhận được yêu cầu hỗ trợ từ địa phương, trong sáng 29.10, Sư đoàn 315 (Quân khu 5) đã khẩn trương cơ động 29 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, vật tư chuyên dụng đến khu vực bờ Nam cầu Cửa Đại (TP.Đà Nẵng) phối hợp chính quyền và người dân gia cố kè bị sạt lở.

Đà Nẵng: Bộ đội căng mình 'vá' kè biển Duy Nghĩa- Ảnh 2.

Giữa sóng lớn, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 nỗ lực dùng bao cát, vật liệu tại chỗ gia cố kè biển

ẢNH: H.D

Đà Nẵng: Bộ đội căng mình 'vá' kè biển Duy Nghĩa- Ảnh 3.

Những người lính căng mình “vá" bờ kè biển, đảm bảo an toàn cho khu dân cư ven biển

ANH: H.Đ

Dưới sự chỉ huy của thượng tá Võ Đức Cương, Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 315, các lực lượng làm việc khẩn trương giữa mưa lớn, gió mạnh, sử dụng hàng trăm bao cát, đá và vật liệu tại chỗ để vá lại những vị trí bị khoét sâu.

Cùng với công tác khắc phục vỡ kè biển, Sư đoàn 315 còn tổ chức các tổ cơ động bằng xuồng máy, cano tiếp cận thôn An Lạc, Nhơn Bồi nơi đang bị ngập sâu từ 3-4 m, vận chuyển lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân. 

Đà Nẵng: Bộ đội căng mình 'vá' kè biển Duy Nghĩa- Ảnh 4.
Đà Nẵng: Bộ đội căng mình 'vá' kè biển Duy Nghĩa- Ảnh 5.
Đà Nẵng: Bộ đội căng mình 'vá' kè biển Duy Nghĩa- Ảnh 6.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 (Quân khu 5) khẩn trương gia cố tuyến kè biển Duy Nghĩa bị sóng lớn đánh sập

ẢNH: H.Đ

Hơn 100 thùng mì tôm, 30 thùng lương khô, 150 lốc nước lọc và nhiều thực phẩm chế biến đã được trao tận tay các hộ dân bị cô lập.

Hoạt động cứu trợ diễn ra trong điều kiện thời tiết phức tạp, thể hiện tinh thần “đi đến vùng tâm lũ, nằm từng nơi, hỗ trợ từng nhà” của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315.

Đà Nẵng: Bộ đội căng mình 'vá' kè biển Duy Nghĩa- Ảnh 7.

Lực lượng vũ trang Quân khu 5 tiếp tế lương thực cho người dân vùng ngập lụt

ẢNH: H.Đ

Trưa 29.10, thông tin từ Quân khu 5 cho biết các lực lượng vũ trang của đơn vị vẫn đang tiếp tục duy trì ứng trực, sẵn sàng cơ động khi có tình huống xấu xảy ra, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho người dân vùng ngập lũ.

Mưa lũ những ngày qua khiến TP.Đà Nẵng thiệt hại nặng: 6 người chết, 4 người mất tích, hàng chục nghìn hộ dân ngập sâu, nhiều khu vực bị cô lập, hạ tầng hư hỏng nghiêm trọng.

Xem thêm bình luận