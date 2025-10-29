Đà Nẵng: 6 người chết, 4 người mất tích do mưa lũ

Sáng 29.10, tại cuộc họp trực tuyến với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Phạm Đức Ấn, cho biết mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề, khiến 6 người chết, 4 người mất tích và 19 người bị thương trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Phạm Đức Ấn (bên phải) báo cáo Thủ tướng Phạm Minh Chính về công tác ứng phó mưa lũ tại TP.Đà Nẵng ẢNH: HUY ĐẠT

Theo báo cáo, toàn TP.Đà Nẵng hiện có 10 xã bị nước lũ cô lập hoàn toàn. Ngoài ra, có 13 căn nhà bị sập, 44 căn hư hỏng, hơn 38 ha lúa và 234 ha rau màu bị ngập, 4.000 con gia súc, gia cầm chết. Nhiều tuyến đường bị sạt lở, với khoảng 63.000 m³ đất đá tràn xuống đường, làm hư hỏng gần 2 km giao thông.

Đáng chú ý, ngày 28.10 xảy ra vụ ngạt khí do sử dụng máy phát điện khiến 8 người trong một gia đình bị nạn, trong đó 4 người tử vong, 4 người còn lại đang điều trị trong tình trạng nguy kịch.

Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt cục bộ tại TP.Đà Nẵng ẢNH: H.Đ

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết địa phương đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện để ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng người dân và nhanh chóng khắc phục thiệt hại. Sau khi lũ rút, thành phố sẽ triển khai ngay công tác y tế, vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh và sớm ổn định đời sống cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

Lực lượng vũ trang TP.Đà Nẵng cơ động vào vùng rốn lũ giúp dân ứng phó ngập lụt ẢNH: H.Đ

Ông Phạm Đức Ấn cũng đề xuất Trung ương hỗ trợ nguồn vốn để sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường, cầu cống, công trình bị sạt lở và đặc biệt là khu vực bờ biển Hội An đang bị xâm thực nghiêm trọng. Chính quyền TP.Đà Nẵng sẽ rà soát, bố trí tái định cư mới cho người dân sống ở khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt.

Nhiều khu vực tại TP.Đà Nẵng chìm trong biển nước ẢNH: H.Đ

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.Đà Nẵng, lũ trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn vẫn đang lên và đạt đỉnh trong 24 giờ tới, nhiều khu vực thấp trũng tiếp tục bị ngập sâu. Toàn TP.Đà Nẵng có hơn 66.000 hộ dân đang bị ngập nước, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất vẫn ở mức rất cao (cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3).

Quân khu 5 dầm mưa, vượt lũ giữ 'mạch máu' thông tin

Ngày 29.10, thông tin từ Quân khu 5 cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Lữ đoàn 575 điều động xe thông tin cơ động VSAT cứu hộ cứu nạn lên khu vực bị sạt lở, phối hợp với Lữ đoàn Công binh 270 và chính quyền địa phương khắc phục các điểm sạt lở, đảm bảo hành quân an toàn.

Mưa lớn lan ra Hà Tĩnh, 4 tỉnh nguy cơ có lũ quét, sạt lở đất

Những ngày qua, giữa mưa gió, những người lính thông tin kiên trì bám trụ, dựng trạm thu - phát sóng dã chiến, khôi phục tín hiệu liên lạc phục vụ công tác chỉ huy, điều hành cứu hộ, cứu nạn.

“Cung đường hành quân vượt qua nhiều đoạn sạt lở, các đồng chí phải bảo đảm tuyệt đối an toàn”, trung tá Đặng Thanh Bình, Phó tham mưu trưởng Lữ đoàn thông tin.

Mặc dù gió giật, mưa lạnh, thiết bị ẩm ướt và sóng bị nhiễu, cán bộ chiến sĩ Quân khu 5 vẫn đội mưa, căng mình “bắt” sóng, duy trì thông tin thông suốt giữa vùng tâm lũ.

Ngay sau khi khôi phục được tín hiệu, đơn vị tiếp tục bảo đảm đường truyền hình ảnh trực tiếp từ hiện trường sạt lở về Sở Chỉ huy Quân khu 5, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ứng cứu. Dưới mưa gió, công tác bảo dưỡng, bảo quản thiết bị được tiến hành thường xuyên để duy trì ổn định hệ thống.

“Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống là phương châm hành động của những người lính thông tin", Chỉ huy Lữ đoàn 575, Quân khu 5 thông tin.