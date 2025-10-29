[FLYCAM] Hơn 66.800 ngôi nhà ở Đà Nẵng chìm trong biển nước

Sáng nay 29.10, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trên địa bàn TP.Đà Nẵng tiếp tục hứng chịu những đợt mưa rất to, nước trên các con sông tiếp tục dâng cao, nhấn chìm hàng nghìn ngôi nhà ở khu vực trũng thấp, ven sông trong biển nước.

Tình trạng cô lập đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại vùng "rốn lũ" xã Thượng Đức, Đại Lộc… Hơn 2.100 hộ dân với khoảng 4.300 nhân khẩu ở xã Thượng Đức vẫn bị cô lập hoàn toàn giữa mênh mông nước lũ. Trước thực tế đó, nhiều người đã lên mạng xã hội cầu cứu.

Theo thống kê, hiện toàn thành phố có 66.813 ngôi nhà bị ngập nặng. TP.Đà Nẵng cũng đã sơ tán 4.835 hộ dân với 15.886 nhân khẩu. Mưa lũ cũng khiến 2 người tử vong, 3 người mất tích và 11 người khác bị thương

Ngoài ra, có 10 xã, phường bị cô lập hoàn toàn như xã Gò Nổi, Thượng Đức, Vu Gia, Hà Nha, Đại Lộc, Nông Sơn, Quế Phước, Duy Xuyên, Thu Bồn và Phú Thuận.

Mưa lớn cùng với thủy điện điều tiết, xả lũ khiến nước sông Hoài dâng cao gây ngập nặng nhiều nơi ở P.Hội An ẢNH: THẦY ĐỒ

Phố cổ Hội An mênh mông nước ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hơn 1.100 ngôi nhà cổ ở phố cổ Hội An đang phải gánh chịu đợt mưa lũ kéo dài và diễn biến phức tạp ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Lật ghe giữa lũ dữ, người đàn ông kiệt sức ôm trụ điện dưới chân cầu Hà Nha

Ngập lụt sâu diện rộng vẫn còn tiếp diễn tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Chùa Cầu - biểu tượng hơn 400 năm tuổi của phố cổ Hội An ngập sâu trong biển nước ẢNH: THẦY ĐỒ

Hội An chìm trong biển nước. Nhiều người cho rằng, đây là đợt mưa lũ lớn nhất từ trước đến nay ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Toàn TP.Đà Nẵng có 30 xã, phường bị ngập nặng gồm: Hải Vân, Hòa Xuân, Hòa Tiến, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Hòa Vang, Bà Nà, Thạnh Mỹ, Phước Trà, Việt An, Sơn Cẩm Hà, Xuân Phú, Thăng An, Thăng Điền, Thăng Bình, Thăng Phú, Đồng Dương, Quảng Phú, Tây Hồ, Phú Ninh, Điện Bàn Tây, Duy Xuyên, Nam Phước, phường An Thắng, Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông, Duy Nghĩa, Điện Bàn, Điện Bàn Bắc ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Vùng rốn lũ xã Đại Lộc chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Toàn thành phố có 36 ngôi nhà bị sập hoàn toàn và 44 ngôi nhà hư hỏng nặng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo dự báo, tại các xã, phường trên địa bàn TP.Đà Nẵng có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng từ 1 giờ ngày 28.10 đến 1 giờ ngày 29.10 đồng bằng phổ biến 50 - 120 mm; vùng núi phổ biến 100 - 250 mm, có nơi cao hơn như Khâm Đức 307,6 mm, Trà Dơn 313,8 mm và Bà Nà 426, 2 mm ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hiện nay, mực nước thượng lưu sông sông Vu Gia - Thu Bồn đang lên trở lại, hạ lưu các sông dao động ở mức trên báo động 3 ẢNH: MẠNH CƯỜNG