[FLYCAM] Hơn 66.800 ngôi nhà ở Đà Nẵng chìm trong biển nước

Mưa lớn kéo dài những ngày qua cùng với hàng loạt thủy điện trên thượng nguồn điều tiết, xả lũ về hạ du khiến hơn 66.800 ngôi nhà ở Đà Nẵng chìm trong biển nước.
Sáng nay 29.10, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trên địa bàn TP.Đà Nẵng tiếp tục hứng chịu những đợt mưa rất to, nước trên các con sông tiếp tục dâng cao, nhấn chìm hàng nghìn ngôi nhà ở khu vực trũng thấp, ven sông trong biển nước.
Tình trạng cô lập đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại vùng "rốn lũ" xã Thượng Đức, Đại Lộc… Hơn 2.100 hộ dân với khoảng 4.300 nhân khẩu ở xã Thượng Đức vẫn bị cô lập hoàn toàn giữa mênh mông nước lũ. Trước thực tế đó, nhiều người đã lên mạng xã hội cầu cứu.
Theo thống kê, hiện toàn thành phố có 66.813 ngôi nhà bị ngập nặng. TP.Đà Nẵng cũng đã sơ tán 4.835 hộ dân với 15.886 nhân khẩu. Mưa lũ cũng khiến 2 người tử vong, 3 người mất tích và 11 người khác bị thương
Ngoài ra, có 10 xã, phường bị cô lập hoàn toàn như xã Gò Nổi, Thượng Đức, Vu Gia, Hà Nha, Đại Lộc, Nông Sơn, Quế Phước, Duy Xuyên, Thu Bồn và Phú Thuận.
