Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

[FLYCAM] Hơn 66.800 ngôi nhà ở Đà Nẵng chìm trong biển nước

Mạnh Cường
Mạnh Cường
29/10/2025 09:25 GMT+7

Mưa lớn kéo dài những ngày qua cùng với hàng loạt thủy điện trên thượng nguồn điều tiết, xả lũ về hạ du khiến hơn 66.800 ngôi nhà ở Đà Nẵng chìm trong biển nước.

Sáng nay 29.10, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trên địa bàn TP.Đà Nẵng tiếp tục hứng chịu những đợt mưa rất to, nước trên các con sông tiếp tục dâng cao, nhấn chìm hàng nghìn ngôi nhà ở khu vực trũng thấp, ven sông trong biển nước.

Tình trạng cô lập đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại vùng "rốn lũ" xã Thượng Đức, Đại Lộc… Hơn 2.100 hộ dân với khoảng 4.300 nhân khẩu ở xã Thượng Đức vẫn bị cô lập hoàn toàn giữa mênh mông nước lũ. Trước thực tế đó, nhiều người đã lên mạng xã hội cầu cứu.

Theo thống kê, hiện toàn thành phố có 66.813 ngôi nhà bị ngập nặng. TP.Đà Nẵng cũng đã sơ tán 4.835 hộ dân với 15.886 nhân khẩu. Mưa lũ cũng khiến 2 người tử vong, 3 người mất tích và 11 người khác bị thương

Ngoài ra, có 10 xã, phường bị cô lập hoàn toàn như xã Gò Nổi, Thượng Đức, Vu Gia, Hà Nha, Đại Lộc, Nông Sơn, Quế Phước, Duy Xuyên, Thu Bồn và Phú Thuận.

Hơn 66 . 800 Ngôi nhà ở Đà Nẵng chìm trong nước lũ do xả lũ từ thủy điện - Ảnh 1.

Mưa lớn cùng với thủy điện điều tiết, xả lũ khiến nước sông Hoài dâng cao gây ngập nặng nhiều nơi ở P.Hội An

ẢNH: THẦY ĐỒ

Hơn 66 . 800 Ngôi nhà ở Đà Nẵng chìm trong nước lũ do xả lũ từ thủy điện - Ảnh 2.

Phố cổ Hội An mênh mông nước

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hơn 66 . 800 Ngôi nhà ở Đà Nẵng chìm trong nước lũ do xả lũ từ thủy điện - Ảnh 3.

Hơn 1.100 ngôi nhà cổ ở phố cổ Hội An đang phải gánh chịu đợt mưa lũ kéo dài và diễn biến phức tạp

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Lật ghe giữa lũ dữ, người đàn ông kiệt sức ôm trụ điện dưới chân cầu Hà Nha

Hơn 66 . 800 Ngôi nhà ở Đà Nẵng chìm trong nước lũ do xả lũ từ thủy điện - Ảnh 4.

Ngập lụt sâu diện rộng vẫn còn tiếp diễn tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hơn 66 . 800 Ngôi nhà ở Đà Nẵng chìm trong nước lũ do xả lũ từ thủy điện - Ảnh 5.

Chùa Cầu - biểu tượng hơn 400 năm tuổi của phố cổ Hội An ngập sâu trong biển nước

ẢNH: THẦY ĐỒ

Hơn 66 . 800 Ngôi nhà ở Đà Nẵng chìm trong nước lũ do xả lũ từ thủy điện - Ảnh 6.

Hội An chìm trong biển nước. Nhiều người cho rằng, đây là đợt mưa lũ lớn nhất từ trước đến nay

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hơn 66 . 800 Ngôi nhà ở Đà Nẵng chìm trong nước lũ do xả lũ từ thủy điện - Ảnh 7.

Toàn TP.Đà Nẵng có 30 xã, phường bị ngập nặng gồm: Hải Vân, Hòa Xuân, Hòa Tiến, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Hòa Vang, Bà Nà, Thạnh Mỹ, Phước Trà, Việt An, Sơn Cẩm Hà, Xuân Phú, Thăng An, Thăng Điền, Thăng Bình, Thăng Phú, Đồng Dương, Quảng Phú, Tây Hồ, Phú Ninh, Điện Bàn Tây, Duy Xuyên, Nam Phước, phường An Thắng, Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông, Duy Nghĩa, Điện Bàn, Điện Bàn Bắc

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hơn 66 . 800 Ngôi nhà ở Đà Nẵng chìm trong nước lũ do xả lũ từ thủy điện - Ảnh 8.

Mưa lũ đã làm 10 xã, phường bị cô lập hoàn toàn như xã Gò Nổi, Thượng Đức, Vu Gia, Hà Nha, Đại Lộc, Nông Sơn, Quế Phước, Duy Xuyên, Thu Bồn và Phú Thuận

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hơn 66 . 800 Ngôi nhà ở Đà Nẵng chìm trong nước lũ do xả lũ từ thủy điện - Ảnh 9.

Vùng rốn lũ xã Đại Lộc chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hơn 66 . 800 Ngôi nhà ở Đà Nẵng chìm trong nước lũ do xả lũ từ thủy điện - Ảnh 10.

Toàn thành phố có 36 ngôi nhà bị sập hoàn toàn và 44 ngôi nhà hư hỏng nặng

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hơn 66 . 800 Ngôi nhà ở Đà Nẵng chìm trong nước lũ do xả lũ từ thủy điện - Ảnh 11.

Theo dự báo, tại các xã, phường trên địa bàn TP.Đà Nẵng có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng từ 1 giờ ngày 28.10 đến 1 giờ ngày 29.10 đồng bằng phổ biến 50 - 120 mm; vùng núi phổ biến 100 - 250 mm, có nơi cao hơn như Khâm Đức 307,6 mm, Trà Dơn 313,8 mm và Bà Nà 426, 2 mm

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hơn 66 . 800 Ngôi nhà ở Đà Nẵng chìm trong nước lũ do xả lũ từ thủy điện - Ảnh 12.

Hiện nay, mực nước thượng lưu sông sông Vu Gia - Thu Bồn đang lên trở lại, hạ lưu các sông dao động ở mức trên báo động 3

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hơn 66 . 800 Ngôi nhà ở Đà Nẵng chìm trong nước lũ do xả lũ từ thủy điện - Ảnh 13.

Theo thống kê, mưa lớn kéo dài những ngày qua cùng với hàng loạt thủy điện trên thượng nguồn điều tiết, xả lũ về hạ du, khiến hơn 66.800 ngôi nhà ở Đà Nẵng chìm trong biển nước

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tin liên quan

[Flycam]: Xóm làng 'rốn lũ' Lệ Thủy (Quảng Bình) chìm trong nước bạc

[Flycam]: Xóm làng 'rốn lũ' Lệ Thủy (Quảng Bình) chìm trong nước bạc

H.Lệ Thủy là địa bàn ngập sâu nhất của tỉnh Quảng Bình, với hơn 10.000 nhà dân đang bị ngập lụt.

Hơn 15.000 ngôi nhà ở Thanh Hóa còn chìm trong biển nước

Lũ cuốn trôi cả ngôi làng vùng cao Đà Nẵng

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng Sơ tán cô lập Xả lũ Ngập lụt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận