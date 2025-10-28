Đà Nẵng: Lật ghe khi đi đập chuột giữa dòng nước lũ, một người mất tích

Ngày 28.10, bà Nguyễn Thị Minh Châu, Chủ tịch UBND P.Điện Bàn Bắc (TP.Đà Nẵng), cho biết lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm tung tích một người dân mất tích do lật ghe trong lúc đang đi đập chuột.

Ông T.V.H được người dân ứng cứu đưa vào bờ ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo đó, vào lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày (29.10), ông T.V.H (68 tuổi) và ông T.V.C (51 tuổi, ở P.Điện Bàn Bắc), rủ nhau lấy ghe, bơi đi đập chuột tại cánh đồng ngập nước. Tuy nhiên, sau đó gió lớn, nước chảy xiết khiến chiếc ghe bị lật làm cả 2 người rơi xuống nước.

Phát hiện sự việc, người dân đã tổ chức bơi ra ứng cứu, cứu được ông T.V.H đưa vào bờ an toàn. Riêng ông T.V.C bị nước cuốn trôi, mất tích.

Ngay sau khi nhận tin báo, Ban Chỉ huy quân sự P.Điện Bàn Bắc cùng đội xung kích phòng, chống thiên tai của phường đã triển khai lực lượng tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích. Tuy nhiên, đến 16 giờ hôm nay 28.10, tung tích ông C. vẫn chưa được tìm thấy.