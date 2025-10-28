TP.Đà Nẵng: Công an vượt lũ, mang bình ô xy cho Mẹ Việt Nam anh hùng

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực xã Vu Gia (TP.Đà Nẵng) ngập sâu, chia cắt cục bộ. Trong điều kiện nguy hiểm, lực lượng Công an xã Vu Gia vẫn túc trực 24/24, chủ động ứng phó và kịp thời hỗ trợ người dân.

Đêm 27.10, Công an xã Vu Gia nhận tin báo có một Mẹ Việt Nam anh hùng đang cấp cứu tại Trạm y tế xã Đại Cường, nguy cơ thiếu ô xy trong khi nước lũ dâng cao khiến ca nô cứu hộ chưa thể tiếp cận.

Cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng phòng thủ dân sự xã Vu Gia sử dụng xe máy để vượt lũ, vận chuyển bình ô xy đến kịp thời, giúp duy trì sức khỏe cho Mẹ.

Công an xã Vu Gia vận chuyển bình ô xy bằng xe máy, rồi chuyển qua ca nô vượt lũ đến nhà Mẹ Việt Nam anh hùng ẢNH: Đ.X

Đến sáng nay 28.10, công an xã tiếp tục phối hợp cùng địa phương đưa ca nô cứu hộ vào vùng ngập sâu, hỗ trợ đưa Mẹ Việt Nam anh hùng và 1 trường hợp nghi đau ruột thừa đến bệnh viện tuyến trên an toàn.

Mẹ Việt Nam anh hùng được cứu kịp thời giữa đêm mưa lũ nhờ sự tận tâm của lực lượng Công an xã Vu Gia ẢNH: Đ.X

Lực lượng công an hỗ trợ người dân đi cấp cứu, di dời khỏi vùng ngập lụt đến nơi an toàn Ảnh: Đ.X

Trước đó, đơn vị cũng hỗ trợ kê cao tài sản, di dời đồ đạc cho nhiều hộ dân neo đơn, giúp bà con giảm thiểu thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống.

Cùng thời điểm, mưa lớn kéo dài kết hợp xả lũ từ các hồ thủy điện khiến nhiều khu vực hạ du của TP.Đà Nẵng ngập nặng. Lực lượng CSGT Công an TP.Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, quyết tâm bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều đoạn trên QL1 đi qua TP.Đà Nẵng ngập sâu, lực lượng CSGT túc trực điều tiết giao thông ẢNH: Đ.X

Trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan, đoạn giáp ranh TP.Huế - TP.Đà Nẵng xuất hiện nhiều điểm sạt lở nguy hiểm. Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (TP.Đà Nẵng) phối hợp Công an TP.Huế lập chốt chặn 2 đầu tuyến, tạm dừng phương tiện lưu thông, cắm biển cảnh báo và hướng dẫn người dân đi theo tuyến khác an toàn hơn.

Cao tốc La Sơn - Túy Loan bị chia cắt do sạt lở nhiều vị trí, hiện các phương tiện vẫn chưa thể lưu thông ẢNH: Đ.X

Trung tá Đặng Ngọc Tài, Trạm trưởng Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp, nói: “Chúng tôi ứng trực 24/24 tại các điểm xung yếu, phối hợp các lực lượng kịp thời phong tỏa, phân luồng để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện”.

Không chỉ ở vùng cao, tại hạ du như Hội An, Đại Lộc, Vu Gia, Thượng Đức…, CSGT Công an TP.Đà Nẵng cũng tăng cường quân số, bám sát địa bàn, hỗ trợ người dân di chuyển, cắm biển cảnh báo tại các khu vực ngập sâu.

CSGT Công an TP.Đà Nẵng điều tiết giao thông giữa dòng nước lũ, hướng dẫn người dân qua vùng ngập an toàn

Trên tuyến QL1, nơi thường xuyên ngập lụt, các chiến sĩ CSGT trở thành “cột mốc sống” giữa dòng nước lũ, kiên trì hướng dẫn phương tiện, giúp người dân qua vùng nguy hiểm và khuyến cáo không đi vào khu vực có dòng chảy mạnh.

Công an TP.Đà Nẵng hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực ngập sâu ở phố cổ Hội An ẢNH: Đ.X

Thượng tá Phan Thanh Hồng, Trưởng phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng, cho hay hiện trên địa bàn có hơn 128 điểm ngập lụt, sạt lở. "Chúng tôi bố trí lực lượng ứng trực 24/24, kiên quyết không để người dân đi vào vùng nguy hiểm. CSGT phối hợp chặt với công an các địa phương để hướng dẫn, phân luồng, giữ an toàn tuyệt đối cho người dân”, thượng tá Phan Thanh Hồng nói.